Non sono pochi e nemmeno di facile attuazione i rimedi garantiti nero su bianco dal duo Tim-DAZN all’Antitrust per ottenere il via libera alla trasmissione in streaming della Serie A incassato ieri. Impegni accolti positivamente dal presidente dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC) Massimiliano Dona: “Bene, siamo lieti che al momento, sulla carta, gli impegni presi siano sufficienti per non richiedere un intervento cautelare. Siccome, però, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, vigileremo per tutto il campionato e segnaleremo immediatamente sia all’Agcom che all’Antitrust ogni disservizio, ogni partita non fruibile, ogni effetto negativo sulla rete come un eventuale abbassamento della qualità del servizio”. “Visti i rincari esponenziali decisi da Dazn, i consumatori pagano profumatamente per vedere il campionato di serie A. Hanno quindi tutto il diritto di vederlo senza che il segnale si blocchi o vi siano problemi tecnici di altro tipo”, dice ancora Dona.

Quel che è certo è che se c’era una qualche minima possibilità di arrivare alla pace fra Tim e Sky nella contesa sui diritti ci ha pensato ieri l’ad di Tim Luigi Gubitosi in conference call sui dati di bilancio a spegnere ogni spiraglio. “Credo che il comunicato dell’Autorità parli da solo. Di base non vogliamo trattenere alcuna relazione con Sky. Loro hanno partecipato, Dazn anche, e noi abbiamo vinto, tutto qui. Come nelle elezioni. Dovremmo finirla qui, non è molto sportivo poi fare delle cause legali, accendere altre voci”.

Tutti i rimedi promessi da Tim-DAZN

L’Antitrust ha chiuso l’istruttoria aperta il 6 luglio con l’ipotesi di intesa restrittiva per la concorrenza, su segnalazione di Fastweb, Vodafone, Wind Tre, Sky Italia, Open Fiber e AIIP (Associazione italiana internet provider), a fronte di una serie di impegni da parte del duo Tim-DAZN.

“Un insieme di misure – si legge nel provvedimento dell’AGCM – volte a risolvere le possibili criticità concorrenziali rilevate in sede di avvio nelle more del procedimento istruttorio.

DAZN disponibile per tutti al di là di Tim

Il “servizio DAZN” è disponibile per tutti i clienti che dispongono di una connessione ad Internet su rete fissa o mobile, indipendentemente dall’operatore di accesso. TIM ha rappresentato che la propria politica commerciale sarà fondata su due principi generali.

Tim esclude bundle connettività DAZN

In primo luogo, con riferimento ai mercati del prodotto e geografici nei quali detiene una posizione dominante, TIM si impegna a non offrire in bundle (contrattuale o economico) servizi di accesso e servizi di contenuti, in particolare di calcio e sport, incluso il Servizio DAZN: conseguentemente, il cliente avrà sempre la libera scelta di acquistare separatamente i servizi di accesso o i servizi di contenuti, in particolare di calcio e sport, incluso il Servizio DAZN. Il cliente che sottoscrivesse entrambi avrà sempre la facoltà di recedere da ciascuno dei due servizi, potendo mantenere attivo l’altro. In secondo luogo, per quanto riguarda il prezzo del servizio di contenuti in bundle tra servizio TIMVision e contenuti calcio e sport, incluso il Servizio DAZN, TIM non opererà discriminazioni tra i propri clienti di accesso e quelli di altri operatori che acquisteranno tale bundle.

Libertà di promozione per DAZN

TIM ricorda, quale limitazione dell’esclusiva ed a dimostrazione del suo carattere proporzionale, la piena libertà di DAZN nella promozione e nella commercializzazione dei servizi in argomento, sia direttamente, sia attraverso le terze parti autorizzate, tra cui, come previsto nella Schedule 1 allegata al Deal Memo, è bene ricordare, rientrano Amazon, Apple e Google.

Timvision aperto agli OLO tramite Sim ad hoc dal 1° agosto

TIM potrà commercializzare il bundle del servizio TIMVision (comprensivo del Set Top Box) e del Servizio DAZN anche ai clienti degli OAO (OLO). TIM, a partire dal 1° agosto (per le promozioni, già dal 15 luglio), renderà disponibile ai consumatori che non hanno un accesso fisso o mobile con TIM la possibilità di attivare il bundle tra servizi TIM Vision e Servizio DAZN acquisendo a titolo gratuito una SIM meramente di servizio.

Per clienti non Tim set top box Timvision disponibile dal 1° settembre

Dal 1° settembre tali consumatori potranno sottoscrivere il pacchetto TIM Vision con i contenuti calcio e sport attraverso il sito TIM. Una volta effettuata la sottoscrizione online, il cliente potrà recarsi nei punti vendita TIM per ritirare il Set Top Box e attivare l’offerta, senza dover acquistare una SIM di TIM. La disponibilità del bundle per i consumatori che non abbiano un accesso fisso o mobile con TIM verrà opportunamente evidenziata sul sito TIM e nelle principali pubblicità.

La pagina web per le attivazioni riporterà l’opzione di acquisto del bundle tramite un bottone (al pari delle opzioni per i clienti TIM). Cliccando su tale bottone, la persona interessata verrà informata delle modalità di attivazione dell’offerta sopra descritte. A partire dal 31 ottobre, i clienti TIM e i clienti che non hanno un accesso fisso e/o mobile con TIM acquisteranno i servizi TIM Vision con i contenuti calcio e sport con identiche modalità, senza necessità di recarsi in alcun punto vendita di TIM.

Relativamente all’accessibilità dell’app del “servizio DAZN”, le Parti hanno fatto presente che i dispositivi sui quali questa è disponibile e può essere installata e utilizzata dal cliente sono molto numerosi e sono quelli che utilizzano i sistemi operativi più diffusi sul mercato (es. Android, iOS, Amazon, Tizen). La lista dei dispositivi attraverso i quali si può accedere l’app DAZN è disponibile su https://www.dazn.com/it-IT/help/articles/whichdevices-are-supported-by-dazn-it.

Con riferimento alla disponibilità dell’app DAZN su uno o più dispositivi, questa può essere scaricata dall’App Store e da Google Play, per essere utilizzata, rispettivamente, su qualunque dispositivo che utilizza il sistema operativo iOS e il sistema operativo Android, oltre che su qualunque smart TV. In aggiunta, TIM e DAZN hanno sottolineato come l’app del Servizio DAZN sia già preinstallata su numerosi dispositivi in base ad accordi in essere tra DAZN e i manufacturer.

Per quanto riguarda l’esclusiva di distribuzione sulla piattaforma Internet, TIM e DAZN hanno rappresentato che tale modalità è stata espressamente prevista e consentita dalle Linee Guida approvate da AGCom e AGCM, e prevista dalla Lega Serie A in sede di gara.

DAZN, Canale digitale di backup disponibile nelle aree bianche

DAZN si impegna a predisporre una soluzione di back-up in DTT (ossia, un canale) in particolare per gli utenti che si trovano in aree con maggiori limiti infrastrutturali relativamente alla rete Internet con limitato accesso a Internet a banda larga/ultra-larga (ossia, in particolare nelle c.d. aree bianche come rilevate dalle mappe di TIM e Open Fiber). DAZN Limited rappresenta di aver già ottenuto dal MISE un’autorizzazione generale per l’offerta di servizi di accesso condizionato via DTT.

TIM e DAZN hanno quindi rappresentato che i clienti di DAZN che si trovino nelle Aree Individuate potranno acquistare in via prioritaria un Set Top Box (STB) di DAZN (con hardware assimilabile a quello del Set Top Box Timvision – anche in relazione alla possibile fruizione dei contenuti in modalità Multicast – ma, evidentemente, senza le personalizzazioni di TIM e senza l’app TIMVision precaricata, e con connettività Internet e DTT), che consentirà loro di fruire del back up su digitale terrestre che sarà accessibile solo e unicamente in caso di effettivi problemi (con accesso solo mediante l’app DAZN ivi installata).

Questa soluzione opererebbe, senza alcuna differenza, a prescindere dall’operatore con cui il cliente accede alla rete internet. I STB di DAZN saranno resi disponibili per l’acquisto (previa dimostrazione, almeno in una prima fase, della località di residenza del richiedente all’interno delle Aree Individuate, ovvero di trovarsi in località con analogo deficit infrastrutturale relativamente alla rete Internet con limitato accesso a Internet a banda larga/ultra-larga, e contestualmente o successivamente alla sottoscrizione di un abbonamento al servizio DAZN).

Disponibilità di set top box limitata

TIM e DAZN hanno fatto presente che i lotti iniziali di tali STB, in una fase di avvio ed in ragione delle perdurante carenza di microchip a livello internazionale, saranno forniti proprio da TIM. Sulla base degli accordi raggiunti in proposito dalle Parti, TIM si impegna a fornire a DAZN fino a [10.000-80.000]* (dei quali [10.000-40.000] entro il prossimo 10 agosto e [10.000-60.000] –su richiesta di DAZN- tra il 30 settembre e il 31 dicembre 2021 entro il 31 dicembre 2021 nonché ulteriori [10.000-80.000] STB entro il 31 dicembre 2022.

TIM e DAZN hanno evidenziato che la funzionalità di back-up sarà fruibile anche sui STB TIMVision, con modalità di funzionamento uguali a quelle offerte da DAZN (ossia, con le medesime condizioni e limitazioni in termini di switching dall’app DAZN alla trasmissione DTT), senza, pertanto, poter mai rappresentare un servizio commerciale stand-alone per i propri clienti. …Nel caso di più incontri disputati contestualmente, solo un incontro tra quelli contemporanei sarebbe disponibile sul DTT per il back-up secondo le scelte editoriali di DAZN.

DAZN potrà proporre sconti e promozioni

Per quanto riguarda l’asserita limitazione della facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni, le Parti hanno rappresentato che il Deal Memo non pone limitazioni a tale facoltà. [Omissis].

Nodi tecnologici fra Multicast e CDN

DAZN, al fine della rapida adozione del Multicast, potrà procedere alla definizione di un’apposita roadmap relativa alla introduzione dei necessari adattamenti delle proprie app e per la progressiva abilitazione degli apparati a tale funzionalità. Resta fermo che il fatto che il Multicast non sia attivo per gli OAO all’avvio della stagione 2021/22 del Campionato di Calcio di Serie A non impatterà sulla qualità di visione da parte dei clienti degli OAO stessi e che, come dettagliato nel successivo punto E, la disponibilità di cache di DAZN Edge nel numero che è stato previsto costituirà un presidio adeguato in tal senso. DAZN offre la piena disponibilità a negoziare l’adozione del Multicast con gli OAO (OLO) che ne hanno fatto/faranno richiesta (e che confermino tale interesse con la condivisione di progetti concreti, al di là di richieste puramente formali), con la introduzione effettiva secondo una roadmap da definire tenendo conto della tipologia dei progetti dei singoli OAO coinvolti e del relativo avanzamento. Il rispetto di detta roadmap, inoltre, dipenderà anche dall’impegno in fase di attuazione degli OAO interessati. Non avendo DAZN significative esperienze precedenti in tema di Multicast, ulteriori elementi utili potranno discendere dalle attività in corso in relazione all’introduzione del Multicast con TIM.

In relazione ai servizi wholesale erogabili direttamente da TIM, TIM e DAZN hanno indicato che già nel mese di aprile e poi di nuovo nel mese di giugno (si vedano gli specimen di lettere qui allegate sub 1 e 2), TIM ha manifestato ufficialmente agli altri operatori di telecomunicazioni la propria disponibilità a fornire la prestazione Multicast attraverso il bitstream NGA, nonché la possibilità di avvalersi della CDN di TIM“.