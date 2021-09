Batterie, capacità cresciuta di 2,4 volte in 12 mesi

Il mercato dei vicoli elettrici, 100% batteria, ibridi e plug-in, è cresciuto in tutto il mondo senza sosta, anche nel periodo peggiore, quello del lockdown per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Sono 13 mesi che il settore registra un segno positivo, soprattutto nel segmento batterie.

Secondo stime pubblicate nel Rapporto di SNE Research, a luglio 2021 il volume di installazioni di batterie su auto elettriche è raddoppiata rispetto allo stesso periodo dell’anno passato, segnando 22,6 GWh, mentre è più che raddoppiata la capacità complessiva delle batterie, con il record di 137,1 GWh, sempre a luglio 2021, con una crescita di 2,4 volte maggiore su base annua.

La classifica mondiale che parla cinese e coreano

Una crescita del settore che è stata misurata in Nord America come in Europa, mentre in Cina ci sono aziende che hanno registrato un incremento a tre cifre nell’ultimo anno, legato al ruolo fondamentale dell’elettrificazione della mobilità e dei sistemi di accumulo nella transizione ecologica globale.

A livello globale, la classifica delle aziende che hanno installato più batterie su veicoli elettrici vede al primo posto la cinese CATL, con 41,2 GWh (dai 12,9 dell’anno passato, +30% di incremento), al secondo posto la coreana LG Energy Solutions, con 33,2 GWh (l’anno passato era al primo posto con 13,2 GWh, ulteriore crescita a +24%), mentre al terzo c’è Panasonic, con 19,6 GWh (+14% sul 2020).

Altra grande multinazionale cinese è la BYD, che occupa il quarto posto con 10 GWh di installazioni (+7%, l’anno scorso era sesta, con appena 3,2 GWh).

Il bando IPCEI italiano da 1 miliardo

A partire dal 3 settembre in Italia sono stati attivati due IPCEI a sostegno delle imprese italiane nel settore strategico delle batterie, per un valore complessivo di 1 miliardo di euro.

In questo modo, le imprese italiane che sono state selezionate a partecipare agli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI) su batterie potranno richiedere le agevolazioni per la realizzazione di progetti di investimento e attività di ricerca, sviluppo e innovazione da realizzare sul territorio nazionale.

Ulteriori risorse saranno assegnate all’Ipcei sulla microelettronica per un ammontare complessivo di circa 700 milioni.

L’obiettivo degli interventi promossi dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, è rafforzare la competitività di settori strategici dell’industria nazionale ed europea attraverso una forte sinergia e integrazione tra le filiere dei Paesi membri della Ue.