Aggiudicata la prima gara per otto nuove stazioni ultrafast per la ricarica di veicoli elettrici. Nel 2024 al via altre gare per coprire l’intera rete di Autostrade per l’Italia.

Un altro passo di Autostrade per l’Italia verso la mobilità elettrica. La società infatti è riuscita ad aggiudicarsi 8 procedure competitive per la realizzazione di nuove stazioni di ricarica ultrafast, affidate però ad Atlante, società del gruppo Nhoa.

Investire nella mobilità sostenibile

Investire nella mobilità sostenibile è sempre più importante in vista di quelli che sono i prossimi obiettivi da raggiungere in ambito decarbonizzazione e neutralità climatica. Autostrade per l’Italia lo sta facendo con altre otto procedure competitive aggiudicate per nuove stazioni di ricarica ultrafast, da parte di un importante player italiano del settore.

Stiamo parlando del gruppo Nhoa che vanta record importanti anche in altri Paesi, con l’entrata in servizio dei sistemi di accumulo in Asia che ha toccato quota 975 MWh online nel 2024, con oltre 1 GWh di capacità di stoccaggio in costruzione e ricavi pari a 40 milioni di euro (+19% rispetto al primo trimestre 2023).

Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia, ha descritto il gruppo come leader nazionale delle infrastrutture per i veicoli elettrici, riuscendo a chiudere il 2023 con l’installazione di 100 stazioni di ricarica. Ma dove saranno collocate quelle nuove? […]

