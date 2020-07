Davide Castioni

Sales Director

MailUp

Classe 1974, è nato e cresciuto a Milano, inizia la sua carriera lavorativa nel 1995 presso le principali compagnie telefoniche, Vodafone, Ericsson, Telecom e Tim. Dopo un’esperienza in Tim Brasil, decide di tornare a lavorare in Italia per iscriversi e laurearsi in economia aziendale presso l’università Cattolica.

Dal 2009 inizia un percorso professionale che intreccia campo delle vendite e digital lavorando presso Matrix (Virgilio.it), società del gruppo Telecom Italia, poi confluita insieme a Libero.it in Italiaonline dove è nominato Sales Channel Director.

Nel 2014 entra in Schibsted Media Group (ora Adevinta), presente in Italia con Subito.it e InfoJobs.it ricoprendo inizialmente il ruolo di Head of Small & Medium Business e in seguito come Head of Sales & Operation.

Attualmente ricopre la carica di Sales Director in MailUp.