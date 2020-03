Covid-19, il contributo di MailUp per imprese e professionisti

Mai come in questa situazione di emergenza pandemia, in Italia e in Europa, digitale fa rima con solidare e con sociale. MailUp offre ai suoi clienti l’accesso alla Video Academy e ai webinar per la formazione, ai servizi di consulenza e agli strumenti più efficaci per favorire al meglio il lavoro da remoto.

“Impossibile far finta di niente”, così parte l’annuncio di MailUp che ha deciso di fare rete con le altre imprese italiane, “avviando iniziative e mettendo a disposizione soluzioni”, dedicate ai propri clienti, che si distribuiscono lungo tre segmenti principali: formazione, consulenza e tecnologia.

Mai come in questa situazione, in Italia e in Europa, digitale fa rima con solidare e con sociale: “grazie a questa tecnologia riusciamo a mantenere vivi i rapporti, a garantire la continuità del lavoro, a trovare un po’ di quella normalità che – in MailUp e nelle realtà aziendali che con MailUp lavorano – significa comunicare”, si legge nell’articolo di lancio dell’iniziativa scritto da Andrea Serventi.

Formazione

Visto l’isolamento a cui siamo tenuti, di tempo ce n’è a disposizione per migliorare e sviluppare nuove competenze: MailUp mette a disposizione da subito, gratuitamente per tutti i suoi clienti, le risorse di MailUp Academy, “affinché conoscenze, spunti e nuove idee possano germogliare più avanti all’interno delle strategie”.

MailUp Video Academy

Fino al 31 maggio, per tutti i clienti MailUp, i video corsi di marketing tenuti dai professionisti del settore sono completamente gratuiti.

Tutti i clienti riceveranno per email il codice e le istruzioni per accedere ai corsi. Se non hai ricevuto la comunicazione scrivici a academy@mailup.com.

Vai a Video Academy.

Webinar

Il calendario dei nostri webinar si arricchisce di nuovi appuntamenti pensati per offrire spunti e risorse utili a chiunque cerchi nuove soluzioni in questo momento di difficoltà.

Scopri i webinar.

Consulenza

L’offerta di MailUp in termini di servizio di consulenza e condivisione best practice, si basa su un’attenta attività di ascolto dei propri clienti, per comprendere esigenze e difficoltà. Tre le azioni messe in campo:

MailUp Checkup

Ogni martedì ci vediamo online per esaminare con i nostri web designer layout, grafica e copy delle email più interessanti tra quelle inviate dalla community. Scrivici a academy@mailup.com, indicando nell’oggetto “Checkup [nome brand]” e allegando l’email che vuoi analizzare.

Contattaci.

Question Time

Ogni venerdì alle 9.30 ci vediamo in diretta per un caffè in compagnia dei nostri specialisti a cui porre domande su temi specifici del marketing digitale. Puoi inviarci in anticipo le tue domande scrivendo a webinar@mailup.com indicando come oggetto “Question Time [titolo dell’incontro]”.

Vai al calendario.

Case study

Hai avviato delle attività e delle campagne che hanno portato a risultati importanti e che potrebbero ispirare altri marketer? Raccontaci la tua esperienza e noi la condivideremo sui nostri canali. Scrivici a marketing@mailup.com.

Contattaci.

Tecnologia

Chiunque da casa abbia la possibilità di svolgere il proprio lavoro su piattaforme di smart working, potrà sfruttare da oggi fino al 31 maggio alcuni strumenti MailUp, utili per continuare a lavorare in team in modo efficace, anche se fisicamente lontani, tra cui strumenti di collaboration e funzionalità “Amministratori aggiuntivi”.

Collaboration

Collaboration è lo strumento che semplifica e velocizza il lavoro di gruppo sulle email, permettendo di condividere, commentare e approvare ciascun progetto email direttamente all’interno dell’editor.

Scopri Collaboration.

Amministratori aggiuntivi

Per i clienti MailUp che utilizzano un solo amministratore verrà attivata la funzionalità Amministratori aggiuntivi, in modo da permettere a più persone del team di accedere contemporaneamente agli strumenti della piattaforma.

Vai alla funzionalità.