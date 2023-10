“Lo scorso 7 agosto è stata presentata in Consiglio dei Ministri la Strategia italiana per la Banda Ultra Larga 2023-2026 che, grazie a un rinnovato approccio strategico, imprime un’accelerazione nel ridurre il divario digitale infrastrutturale nelle cosiddette aree bianche, ovvero nelle aree considerate a fallimento di mercato. Sono complessivamente 6.232 comuni. A oggi sono stati completati interventi in 4.600 comuni, con 69 mila km di rete in fibra ottica costruita su 90 mila km di rete prevista a piano. L’avanzamento dei lavori rispetto ai cantieri avviati ha raggiunto l’85%”. Lo ha detto il ministro per le Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso, intervendo al ComoLake 2023 – Next Generation Innovations in corso a Cernobbio il 5, 6 e 7 ottobre.

“Ma non basta, dobbiamo recuperare il grave ritardo accumulato negli anni precedenti – ha aggiunto -. Ho chiesto alle strutture del Ministero e a tutti gli attori coinvolti uno sforzo ulteriore per terminare i lavori nel 2024, dobbiamo farlo e possiamo farlo”.