L’intervento di Melissa Ferretti Peretti, VP e Country Manager Google in Italia, su Intelligenza artificiale e Made in Italy in occasione di ComoLake2023 – Next Generation Innovations, la conferenza organizzata da Now Italia che si è tenuta il 5, 6 e 7 ottobre a Cernobbio.

“Da anni Google supporta l’economia italiana attraverso investimenti in infrastrutture, fondi per l’innovazione e programmi di formazione sul digitale. Oggi l’intelligenza artificiale rappresenta una nuova leva di crescita che richiede un approccio audace e responsabile. Sappiamo che molte imprese italiane sono interessate a questa trasformazione, ma non sempre hanno gli strumenti o la preparazione per affrontarla al meglio. Come parte del nostro impegno per il Paese, vogliamo aiutare queste realtà non solo a conoscere il valore dell’intelligenza artificiale, ma anche a capire come applicarle al meglio nel proprio settore e continuare a crescere. I progetti e i fondi che abbiamo presentato oggi a Como Lake vanno proprio in questa direzione”.