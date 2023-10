L'intervento di Valeria Sandei, Ceo di Almawave, a ComoLake2023 – Next generation Innovations, la conferenza organizzata da Now Italia a Cernobbio che si è tenuta il 5, 6 e 7 ottobre.

“L’intelligenza artificiale è il tema più dibattuto di sempre. Non esiste business o attività che oggi non sia “AI driven” o contro l’AI, vedendo in essa opportunità o minacce.

Se è vero il potenziale straordinario insito in queste tecnologie, non è invece certa la direzione di sviluppo del sistema in cui operiamo e il valore che può esprimere.

Servono regole e percorsi perseguibili e condivisi. E serve uno sforzo comune verso la creazione di un ecosistema digitale per valorizzare le potenzialità dell’AI italiana.

Perché per usare l’AI, non basta avere la tecnologia: serve la conoscenza della complessità per semplificarla”.

Almawave si è aggiudata anche il ComoLake Awards 2023, con questa motivazione:

“Le proposte sono state oggetto di valutazione attraverso una ponderata analisi in termini di qualità, pertinenza in relazione all’argomento in oggetto e conformità agli specifici requisiti previsti nel bando. La proposta avanzata dalla società Almawave dimostra una marcata focalizzazione nell’ambito del Natural Language Processing (NLP), rilevante impatto socio-economico e riveste particolare rilevanza nella modernizzazione di processi storicamente caratterizzati da notevole complessità e onerosità”.