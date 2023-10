L’intervento di Federico Leproux, Ceo di TeamSystem, in occasione di ComoLake2023 – Next Generation Innovations, la conferenza internazionale organizzata da Now Italia il 5, 6 e 7 ottobre a Cernobbio.

“L’Intelligenza Artificiale – insieme a cloud, IoT, cyber sicurezza e blockchain – rappresenta un’opportunità di trasformazione unica all’interno dell’attuale processo di digitalizzazione del Paese ed è destinata ad avere impatti positivi sugli stadi evolutivi della società stessa nel breve-medio periodo”, ha commentato Federico Leproux, Ceo di TeamSystem, a margine del convegno ComoLake2023. “Mai come in questo periodo storico, le potenzialità portate in dote dalle tecnologie di Intelligenza Artificiale possono essere già messe a disposizione anche delle aziende di dimensioni più piccole, che rappresentano la colonna vertebrale del sistema imprenditoriale italiano. In questo contesto, è fondamentale che l’Intelligenza Artificiale venga messa al servizio di imprese, cittadini e pubblica amministrazione, e che l’Europa e l’Italia lavorino per conquistare una leadership sia regolatoria che industriale che siano interconnesse tra loro”.