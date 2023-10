Mauro Macchi, Presidente e Amministratore Delegato di Accenture Italia, a ComoLake2023 – New Generatio Innovations: ‘Il mercato è più reattivo e le nuove tecnologie più mature’.

Intelligenza artificiale al centro del dibattito a ComoLake2023 – New Generation Innovations, la conferenza organizzata da Now Italia a Cernobbio il 5, 6 e 7 ottobre.

Per Accenture, le parole di Mauro Macchi, Presidente e Amministratore Delegato di Accenture Italia: “Oggi ci troviamo al centro di un nuovo ciclo di accelerazione tecnologica: il mercato è più reattivo e le nuove tecnologie più mature. Questo aumenta, per l’Italia, l’opportunità di agganciare i livelli di produttività dei principali paesi spingendo l’adozione delle tre tecnologie che rappresentano il digital core delle organizzazioni contemporanee: cloud, dati e intelligenza artificiale. Ci aspetta un biennio in cui si otterranno i primi margini e ricavi dall’utilizzo e integrazione dell’intelligenza artificiale e questo guiderà ulteriormente la domanda. Vincere la sfida è possibile a patto che aziende e Sistema Paese sincronizzino le trasformazioni nella tecnologia, nell’adeguamento delle competenze e nei meccanismi organizzativi, affinché l’innovazione sia pienamente compresa, accolta e sviluppata”.