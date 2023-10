L’intervento di Alessandro Moricca, Amministratore Unico di PagoPA, a ComoLake2023 – Next Generation Innovations organizzato da Now Italia che si è tenuto il 5, 6 e 7 ottobre a Cernobbio.

“L’evoluzione dell’identità digitale è tra le innovazioni più strategiche per la competitività del Paese, perché abilita sinergie tra diversi settori e nuove opportunità per cittadini, imprese e istituzioni. PagoPA, insieme al Dipartimento per la Trasformazione Digitale e ad attori chiave come IPZS, è coinvolta nei tavoli di lavoro nazionali ed europei mettendo a fattor comune l’esperienza maturata con l’app IO. Siamo orgogliosi che l’Italia abbia scelto di basare il modello di digital wallet pubblico su questo asset digitale dello Stato già ampiamente diffuso tra i cittadini, collaudato nei suoi requisiti di sicurezza e scalabilità, e sviluppato con tecnologie già improntate alla interoperabilità sovranazionale”.