ComoLake2023, Curioni (IBM): ‘AI per il business ormai fattibile per diversi processi’

L’intervento di Alessandro Curioni, IBM Fellow, Vice President IBM Research Europe and Africa, Direttore del laboratorio di ricerca IBM di Zurigo, in occasione di ComoLake2023 – Next Generation Innovations che si è tenuta il 5, 6 e 7 ottobre a Cernobbio.

“L’intelligenza artificiale nel business è ormai possibile e soprattutto fattibile per una vasta gamma di processi, a partire dai più semplici, come il digital labor e il customer care, che offrono un ritorno di scala maggiore. In IBM abbiamo sviluppato i cosiddetti foundation model e la piattaforma watsonx, che consentono di creare modelli di intelligenza artificiale su larga scala, di migliore qualità, con una maggiore quantità di dati e quasi senza intervento umano. Una volta creati, questi foundation model possono essere adattati e personalizzati secondo le esigenze delle aziende, dalle piccole e medie in cui sono ancora poco diffusi, a quelle più grandi e strutturate.

I vantaggi dell’AI e dei foundation model partono da una forte componente di ricerca, dove IBM è in prima linea, a partire dal laboratorio di ricerca di Zurigo: qui sviluppiamo tecnologie che influenzeranno le nostre vite e quelle delle aziende, come AI e Quantum Computing, sempre con un occhio ai benefici per il business.

Infine, è essenziale che l’intelligenza artificiale sia responsabile. Questo significa che quando si crea un foundation model per generarne altri, bisogna garantire che i dati utilizzati per crearlo siano proprietari o essere in possesso di un’autorizzazione. Nell’ottica di proteggere la proprietà intellettuale dei dati e gestire la governance, quando abbiamo sviluppato la nostra piattaforma watsonx, abbiamo incluso una componente dedicata all’organizzazione e alla gestione dei dati, in grado di aiutare quando si inseriscono nuovi dati autorizzati e di rimuoverli in caso di negazione delle autorizzazioni.”