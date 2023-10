Intervista a Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in occasione della 1^ edizione di “ComoLake2023 - Next Generation Innovations”.

Intervista a Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in occasione della 1^ edizione di “ComoLake2023 – Next Generation Innovations” – la “Cernobbio del digitale” – che si svolge nei giorni 5, 6 e 7 ottobre a Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como. La Expo Conference, organizzata da Now Italia, nasce con il patrocinio del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.