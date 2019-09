Il futuro del marketing è predittivo. Cosa si intende? Che le strategie delle aziende saranno sempre più guidate dai dati su comportamenti e abitudini di acquisto, con l’obiettivo di anticipare e prevedere le esigenze future dei clienti.



Eppure per molti il Marketing Predittivo è un tema ancora oscuro, soprattutto nelle sue applicazioni concrete. In realtà la tecnologia esiste, è semplice e a portata di tutte le aziende: qui parleremo di una in particolare, l’integrazione tra MailUp e Datatrics.



Se MailUp probabilmente già lo conosci, Datatrics è invece da scoprire: si tratta di una soluzione di Marketing predittivo basata sull’Intelligenza Artificiale, che non richiede specifiche competenze tecniche perché dotato di un’interfaccia moderna e semplice.



Come funziona Datatrics?

Datatrics aggrega i dati di fonti interne (CRM, Email, Social Network, E-commerce, Web Analytics, etc.) ed esterne (dati demografici, condizioni meteorologiche, intensità del traffico, etc.) con cui costruire un database completo con profili di clienti a 360 gradi. Poi, grazie all’algoritmo di Intelligenza Artificiale Datatrics Predict®, è possibile prevedere gli interessi dei clienti che interagiscono con:

Sito internet

Email

Campagne marketing (Google, Facebook, Display Adv, etc.)

Il risultato? Customer Journey dedicate con contenuti personalizzati che stimolano l’acquisto.

Un esempio pratico

Prendiamo il caso di un e-commerce di prodotti di elettronica. Grazie all’integrazione Datatrics-MailUp potrà svolgere le seguenti operazioni:

Creare un segmento per gli utenti in fase di “ Decisione ”, sensibili agli sconti e interessati alla categoria “TV”

”, sensibili agli sconti e interessati alla categoria “TV” Personalizzare una campagna Adv Facebook mostrando le TV più adatte per questo segmento

mostrando le TV più adatte per questo segmento Quando gli utenti cliccano sull’adv Facebook e atterrano sul sito internet , Datatrics permette di mostrare dei prodotti personalizzati

, Datatrics permette di mostrare dei prodotti personalizzati Se l’utente decide di non mettere il prodotto nel carrello e di chiudere il sito, Datatrics mostra un pop-up con bottone di iscrizione alla Newsletter in cambio di un coupon

con bottone di iscrizione alla Newsletter in cambio di un coupon L’utente lascia il proprio indirizzo email e, tramite MailUp, riceve un’ email personalizzata con il coupon e (volendo) suggerimenti di prodotti

con il coupon e (volendo) suggerimenti di prodotti Quando l’utente effettua l’acquisto della TV, riceve un’altra email automatica da MailUp con suggerimenti di prodotti correlati e affini

da MailUp con suggerimenti di prodotti correlati e affini In base al comportamento dell’utente sull’email, sarà possibile definire ulteriori strategie di marketing sui vari touchpoint (adv, sito internet, email).

Che risultati porta il Marketing predittivo?

Le aziende che utilizzano il Marketing Predittivo di Datatrics stanno ottenendo incrementi medi di fatturato superiori al 30% già dopo un paio di mesi. Con Datatrics in genere le aziende aumentano sia il conversion rate sia lo scontrino medio, con un effetto moltiplicatore sul fatturato.

Aumenta le conversioni con il Marketing Predittivo grazie all’integrazione Datatrics-MailUp

SCOPRI DI PIÙ

Cosa puoi fare con l’integrazione: