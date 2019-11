Sarà evoluta l’applicazione web della Carta del docente. Lo prevede la rinnovata convenzione tra il MIUR e Sogei, che ha realizzato e si occupa della gestione della piattaforma.

“La convenzione, con decorrenza dal 1 settembre 2019 al 31 dicembre 2022”, si legge in una nota, “è stata rinnovata per l’evoluzione e la conduzione del sistema web relativo alla ‘Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.

Dunque, il nuovo accordo assicura la continuità gestionale dell’applicazione web “Carta del Docente”, rinnovando e rinsaldando il legame di Sogei con la Pubblica Amministrazione.

Cos’è la carta del docente

La piattaforma web “Carta del Docente”, giunta al terzo anno di utilizzo, consente i docenti di ruolo di ottenere 500 euro da spendere per l’aggiornamento professionale. Possono acquistare tra l’altro libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

I vantaggi dell’applicazione web realizzata da Sogei

L’applicazione web garantisce un continuo monitoraggio degli oneri a carico del MIUR. In più consente a ciascun insegnante diconsultare la composizione del proprio borsellino elettronico attraverso la specifica funzione di “storico portafoglio”. Come il bonus Cultura riservato ai 18enni, anche per potere beneficiare del bonus per i docenti è obbligatorio l’accesso all’applicazione web con SPID.