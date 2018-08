Who is Who

Vince il concorso per tesi di laurea sulla programmazione economica bandito dal Ministero del Bilancio e Programmazione Economica. In possesso dell’abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridico-economiche, insegna contabilità di Stato e finanza pubblica presso la Scuola Superiore Economia e Finanze e la Scuola Superiore della PA .

Laureato in Economia e Commercio presso l’ Università degli studi di Roma “La Sapienza”, consegue il master di specializzazione in Studi Europei presso l’ Istituto di Studi Europei “A. De Gasperi”.