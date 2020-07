Andrea Negri entra in MailUp come Head of Product & Technology

Come responsabile del team, Andrea Negri lavorerà su tecnologia, persone e processi, con l’obiettivo di incontrare le esigenze dei clienti e anticiparle sviluppando soluzioni innovative.

MailUp ha comunicato l’ingresso in società di Andrea Negri in qualità di Head of Product & Technology, riportando direttamente al General Manager Luca Azzali.

“Con l’ingresso di Andrea nasce in MailUp il nuovo team di Product & Technology. L’obiettivo è quello di dare ulteriore slancio alla tecnologia presente, focalizzando al meglio per i prossimi anni la sinergia con la business unit Datatrics.com (la soluzione di Customer Data Platform e Intelligenza Artificiale di MailUp Group) creando un prodotto che sappia non solo rispondere ai bisogni del mercato, ma anche anticiparli, dando vita a soluzioni capaci di migliorare l’utilizzo della piattaforma e le performance a essa connesse”, ha spiegato Azzali

“Considero un onore essere stato scelto tra tanti candidati. Far crescere un prodotto digitale che i clienti amino è una ricetta con ingredienti semplici, ma dalla preparazione complessa. Il mio ruolo è di guidare Prodotto e Tecnologia affinché visione e strategia siano chiare e l’esecuzione infallibile. Poter lavorare con i professionisti che MailUp è riuscita ad attrarre nel tempo renderà facile anche questo arduo compito”, ha dichiarato Negri

Classe 1979, Andrea Negri nasce e cresce a Milano. Dopo gli studi universitari, nel 2006 inizia a lavorare come analista di mercato sul tema della sicurezza dei sistemi informativi, approdando in seguito alla consulenza in ambito IT security.

Tra il 2011 e il 2015 è project manager presso un importante player digitale, dove collabora e stabilisce relazioni con i dipartimenti IT e marketing di realtà italiane quali Pirelli, Barilla, Campari, BPER Banca.

Dal 2015 al 2020 è a Subito.it, inizialmente in veste di Product Owner e successivamente come Product Manager, Product Leader e Head of Product Management.

Come responsabile del team Product & Technology di MailUp, Andrea Negri metterà a disposizione la sua esperienza nello sviluppo di prodotti digitali per soddisfare i bisogni espressi e inespressi dei clienti di MailUp, con soluzioni innovative. Per farlo, si dedicherà alla preparazione e strutturazione del team, lavorando su tecnologia, persone e processi.