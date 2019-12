Anagrafe unica, Comune di Roma: “Tra poche settimane servizio attivo”

Ad oggi nell’Anagrafe unica 5.200 Comuni per un totale di 40 milioni di cittadini. Diego Piacentini si complimenta per il risultato con Sogei e Team Digitale. Andrea Quacivi, Ad Sogei: "Lavorare in team è la chiave vincente per ottenere i migliori risultati! Sempre pronti alle sfide, ANPR vuol dire semplificazione dei servizi ai cittadini, motore di innovazione e pilastro della cittadinanza digitale”.

Come spesso succede oggigiorno, le notizie corrono sui social. E con un tweet il Campidoglio ha annunciato che è imminente il subentro di Roma capitale nell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR): “Tra poche settimane il servizio sarà attivo. Comunicheremo la data quanto prima”. Questo è il tweet dall’account @Roma postato in risposta a un utente che ha digitato: “Sbaglio o manca la Capitale?”.

Il Comune di Roma “ha iniziato il processo di subentro due giorni fa”, ha comunicato nel thread su Twitter il Team Digitale, dopo aver sottolineato “Un altro importante traguardo per l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, che ha superato la soglia di 5mila Comuni subentrati e 40 milioni di cittadini”.

Diego Piacentini: “Ottima collaborazione tra Team Digitale e Sogei”

Ha festeggiato questo traguardo anche Diego Piacentini, ex Commissario per l’attuazione dell’Agenda digitale: “Ottima collaborazione tra Team Digitale e Sogei. Le cose difficili si possono fare con competenze e creazione di processi scalabili. Bravi. Ma siamo solo all’inizio di un percorso sempre in salita!”

“Lavorare in team è la chiave vincente per ottenere i migliori risultati! Sempre pronti alle sfide, ANPR vuol dire semplificazione dei servizi ai cittadini, motore di innovazione e pilastro della cittadinanza digitale”, così Andrea Quacivi, Ad Sogei, ha risposto al tweet di Piacentini. Sogei realizza e gestisce, per conto del Ministero dell’Interno, l’anagrafe unica.

Anagrafe unica, il completamento a fine 2020

Dunque mancano circa 2.800 Comuni per realizzare completamente l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, nome lunghissimo per indicare il progetto centrale nel percorso di trasformazione digitale del nostro Paese. L’ANPR è la chiave di volta della Pa digitale.

Secondo le previsioni del Team Digitale ad ottobre 2020 tutti i Comuni faranno parte dell’ANPR, ossia l’Italia in un grande Comune digitale.

E il tuo Comune è nell’Anagrafe unica? Per scoprirlo digita il nome qui: https://stato-migrazione.anpr.it/