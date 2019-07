Il Ministero dello Sviluppo economico finanzierà una ricerca sulla blockchain in Italia che sarà condotta dal Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities dell’OCSE. La spesa europea in questa tecnologia dovrebbe avvicinarsi ai 700 milioni di euro entro la fine del 2019.

All’inizio del mese è stata affidata all’Italia la presidenza europea dell’EU Blockchain Partnership. Un primo importante riconoscimento, che per un anno condivideremo con Svezia e Repubblica Ceca, di quanto fatto dal nostro Paese per la promozione e la diffusione della tecnologia blockchain sul mercato nazionale, soprattutto tra aziende e consumatori.

“Si tratta di un’opportunità unica per promuovere ulteriormente la conoscenza e l’utilizzo di questa tecnologia a beneficio di cittadini ed imprese rafforzando la cooperazione in ambito UE”, ha dichiarato in quell’occasione Marco Bellezza, Consigliere giuridico del Ministro Di Maio per le comunicazioni e l’innovazione digitale e Coordinatore della delegazione italiana della EU Blockchain Partnership.

Un ulteriore tassello a questo percorso è stato aggiunto dal Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities dell’OCSE, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che ha annunciato l’intenzione di condurre, sul territorio nazionale, uno studio che avrà come oggetto lo sviluppo dell’ecosistema blockchain italiano.

L’iniziativa sarà finanziata dal Ministero dello Sviluppo economico e si focalizzerà sulle implicazioni di questa tecnologia emergente su startup e piccole e medie imprese italiane.

“L’Italia è la prima in Europa a condurre questo tipo di studio, confermando il ruolo di primo piano che il Paese sta assumendo nello scenario internazionale sui temi legati alla digitalizzazione – ha commentato Bellezza – la Blockchain e in generale le tecnologie emergenti possono innescare nuovi percorsi di sviluppo per le nostre startup e PMI ed iniziative come lo studio OCSE ci aiuteranno a verificare l’impatto delle misure messe in campo dal Ministro Di Maio”.

Secondo un recente studio IDC, la spesa europea in soluzioni blockchain applicate in diversi settori economici e dei servizi, sia pubblici che privati, potrebbe raggiungere i 674 milioni di euro a fine 2019, mentre entro i prossimi quattro anni gli investimenti complessivi in Europa occidentale dovrebbero arrivare a superare i 3,5 miliardi di dollari.