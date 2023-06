Welfare digitale, parte il progetto Senior Coach

Nella suggestiva cornice del Castello di Levizzano e in presenza del Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, Senior Coach, la start-up di ASP Terre di Castelli, è stata presentata a una settantina di imprese e associazioni di categoria del territorio.

Il progetto Senior Coach nasce dalla collaborazione e co-progettazione tra ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini, Abitaresociale e SPI – CGIL Modena e propone un percorso di innovazione sociale per la creazione di nuovi servizi per l’invecchiamento attivo.

Come spiegato da Marco Franchini, Amministratore Unico di ASP Terre di Castelli, l’obiettivo del progetto è quello di “ribaltare la logica dell’attesa assistenziale passiva verso una attivazione della persona che usufruisce dei servizi diventando ‘promotore’ di prodotti e servizi per facilitare la quotidianità delle persone anziane a livello domiciliare e negli ambienti di vita esterna”.

La visione di ASP è quella di investire sul benessere delle persone over 65, promuovendo modelli di vita attivi per mantenere più a lungo l’indipendenza, anche attraverso la messa a disposizione alle aziende di pacchetti di servizi per i propri dipendenti in un’ottica di welfare aziendale.

Lepida ha realizzato il portale del progetto, volto a essere lo strumento per incrociare la domanda di bisogno dei cittadini con l’offerta dei servizi sul territorio.

Attraverso il sito, estremamente intuitivo e di semplice utilizzo, e con la mediazione dei Coach – figure che hanno l’obiettivo di supportare anziani e caregiver nell’accesso ai servizi – si è dato l’avvio a quello che Franchini ha definito “social delivery”. All’evento è intervenuto anche Alfredo Peri, Presidente di Lepida.