Nel mese di marzo si segnalano le seguenti novità e attività nell’ambito del PNRR: è stato pubblicato da ACN l’Avviso n. 8/2024 dedicato alle Pubbliche Amministrazioni, con l’obiettivo di rafforzare le infrastrutture e i servizi digitali italiani, e migliorare le competenze specialistiche necessarie a garantire adeguati livelli di cyber resilienza.

La dotazione complessiva è di 50M€ e ogni progetto presentato è finanziabile per un massimo di 1,5M€, i soggetti ammessi sono consultabili nella pagina di pubblicazione dell’avviso sul sito di ACN, mentre il 25 marzo scorso è scaduto il termine per la presentazione dei progetti.

Si segnala inoltre che AgID ha pubblicato, in accordo con il DTD, il Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2024-2026 che costituisce il documento di programmazione strategica per la Pubblica Amministrazione.

Come ulteriore attività in corso, su manifestazione di interesse da parte di alcuni Enti per l’istituzione

di un servizio di backup immutabile, è stato pubblicato un form di ricognizione condiviso con i partecipanti al tavolo tecnico e disponibile a questo link https://forms.gle/8sx9Xsuy5CSWV75P9.

Parallelamente è stata definita con il DTD, in ambito misura 1.4.1 Fascicolo del Cittadino, una strategia di proroghe e un percorso di asseveramento condiviso al fine di poter schedulare per ogni finestra di asseveramento 10 Enti al mese a partire da giugno 2024.

Si ricorda che gli incontri di norma si tengono ogni venerdì dalle ore 11:30 alle 12:20, da remoto, collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it; eventuali modifiche agli orari verranno comunicate con opportuno anticipo.