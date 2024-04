Sono 1.139 le iscrizioni al Sistema COMTem pervenute a valle della presentazione dell’8 febbraio. A partire dal 4 marzo si stanno svolgendo, a Bologna in presenza, gli incontri di avvio delle 10 Comunità Tematiche, con una rilevante partecipazione sia numerica che in termini di contributo attivo dei presenti.

Ad oggi si sono incontrate le COMTem: Facilitazione Digitale (65 presenti), Documenti (72), Cittadini (68), Cybersecurity e Cloud (101), Integrazioni Digitali (65), Imprese (69). Entro il 15 aprile si incontreranno le COMTem Dati, IoT, Amministratori Digitali, Digital Gender Gap.

Gli incontri di kick-off si svolgono lungo la mattinata in una dimensione convegnistica, con l’opportunità di incontrarsi, confrontarsi direttamente con i colleghi di tutti gli Enti aderenti: in sessione plenaria, oltre alla Declaratoria e alla “Carta d’Identità” della COMTem, attraverso due relazioni viene presentato lo stato dell’arte sul tema, mentre nelle sessioni parallele tutti i partecipanti hanno modo di portare l’esperienza, il punto di vista del loro Ente per contribuire attivamente alla definizione delle attività cui la COMTem si dedicherà nel corso dell’anno.

Per aggiornamenti: https://digitale.regione.emilia-romagna.it/comtem.