Fascicolo del Cittadino, a Bologna una prima verifica col DTD

All’incontro, oltre a Lepida e a diversi Enti della Regione, hanno partecipato anche alcuni tecnici della Regione Veneto, del Comune di Padova e del fornitore Municipia, per un confronto di idee e innovazione in termini di trasformazione digitale.

Il 14 febbraio sì è svolta a Bologna, una riunione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale per illustrare le attività tecniche di adeguamento della piattaforma regionale Fascicolo del Cittadino, utilizzata dagli Enti del territorio per la candidatura alla misura 1.4.1 dei finanziamenti PNRR.

Lo scopo dell’incontro era effettuare una prima verifica di quanto realizzato, in termini di conformità ai requisiti dell’avviso. In particolare il test è stato condotto mediante l’analisi del sito del Comune di Castel D’Aiano, dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese.

I temi di confronto e le verifiche hanno riguardato entrambe le componenti oggetto di asseverazione: cittadino informato e cittadino attivo. Gli esiti sono stati molto positivi, evidenziando che il lavoro condotto è in linea a quanto il bando prevede, e in diversi casi anche molto più innovativo e completo, confermando la piena collaborazione tra Lepida, DTD, Regione Emilia-Romagna e i suoi Enti.