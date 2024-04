Regione Emilia-Romagna e Lepida hanno creato un Osservatorio Connettività che è online da quasi un anno e che fornisce agli amministratori e ai cittadini un quadro aggiornato sullo stato della connettività per ogni civico del territorio emiliano-romagnolo.

Qual è il tema cui i cittadini sono più sensibili quando si organizzano incontri a “marchio digitale” nei comuni del territorio regionale? Presto detto, la connettività. “Quando arriverà Internet/la fibra ottica a casa mia?” o “Come si può fare smart working se la rete non c’è o è lentissima?”.

ADER e Lepida hanno pensato di promuovere questo strumento sui territori, con Laboratori rivolti ai cittadini dove presentare lo stato di avanzamento dei piani nazionali, far conoscere le possibili azioni che Comuni, Regione e Lepida possono mettere in campo e testare le funzionalità dell’Osservatorio, raccogliendo anche suggerimenti e segnalazioni per rendere le informazioni sempre più corrette.

I primi due Laboratori si sono svolti nel Nuovo Circondario Imolese, un’azione promossa dalla Agenda Digitale Locale.

I cittadini hanno trovato lo strumento facilmente utilizzabile e hanno indicato con molta chiarezza le aree dove maggiore è la necessità di connettività a fronte di un’offerta ancora non disponibile.

I Laboratori si svolgeranno in altri territori, anche come azioni nel programma delle prossime edizioni di AftER Futuri Digitali.