Vodafone Italia, Aldo Bisio lascia a novembre

Vodafone annuncia che Aldo Bisio, Amministratore Delegato di Vodafone Italia dal 2014 e Group Chief Commercial Officer dal 2023, ha deciso di lasciare il Gruppo a partire dal 15 novembre 2024 per assumere un nuovo incarico professionale.

Bisio lascerà la carica di Amministratore Delegato di Vodafone Italia dal 15 novembre e rimarrà membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione fino al completamento dell’operazione con Swisscom, per assicurare la supervisione del processo di approvazione.

Aldo Bisio lascia inoltre il ruolo di Group Chief Commercial Officer a partire da oggi.

Sabrina Casalta prende il testimone

A partire dal 15 novembre Sabrina Casalta, CFO di Vodafone Italia, sarà nominata Amministratore Delegato ad interim di Vodafone Italia, fino al completamento della transazione con Swisscom. Casalta è CFO e membro del Comitato Esecutivo di Vodafone Italia da febbraio 2022. Entrata in Vodafone nel 2012 dopo precedenti esperienze in consulenza, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in strategy, nelle direzioni commerciali e in customer operations.

Margherita Della Valle, Amministratore Delegato del Gruppo Vodafone, ha dichiarato: “Desidero ringraziare Aldo per il suo immenso contributo al nostro business in Italia e all’intero Gruppo. Sotto la sua guida Vodafone Italia è riuscita a competere con successo in un contesto di mercato difficile e ha introdotto importanti innovazioni, in seguito adottate in altri mercati del nostro Gruppo. Più recentemente ha anche guidato la semplificazione e la razionalizzazione delle operazioni commerciali del Gruppo. Sono lieta di aver lavorato con lui e vorrei ringraziarlo per il supporto che continuerà ad assicurare alle attività italiane, sia per garantire una transizione efficace, sia come membro del Consiglio di Amministrazione. A Sabrina vanno i miei migliori auguri per il suo nuovo incarico”.

Il track record di Bisio

Aldo Bisio ha guidato le attività di Vodafone in Italia in un decennio molto intenso per il settore delle telecomunicazioni, caratterizzato da profonde trasformazioni dell’intera industria, sia a livello nazionale sia Europeo, che hanno inciso significativamente sull’evoluzione del mercato e sull’adozione di nuovi servizi.

Durante il suo mandato ha affrontato numerose sfide. Dalla evoluzione del modello di servizio al lancio del “second brand” ho.Mobile. Dalla creazione del più grande laboratorio 5G d’Europa a Milano alla realizzazione delle prime Mobile Private Network 5G in Italia. Grazie ad una continua crescita nei servizi di rete fissa, Vodafone è diventata il primo operatore alternativo in Italia.

Vodafone in diversi progetti di private networks

Alcuni esempi di private network industriale arrivano da Vodafone Business, che ha siglato un accordo con Snam. Altri esempi riguardano la rete privata allo stabilimento Porsche in provincia di Lecce (realizzato da engineering e Vodafone), e la rete Vodafone al campus universitario di Palermo.

