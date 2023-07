Vodafone Business ha realizzato per Solvay una Mobile Private Network con copertura 4G e 5G dedicata per il sito produttivo di Spinetta Marengo in provincia di Alessandria, uno dei più importanti al mondo per il gruppo chimico.

La Mobile Private Network (MPN) è una rete aziendale privata che consente alle aziende di interconnettere persone e macchinari utilizzando la tecnologia 4G o 5G. Una rete privata dedicata abilita nuove applicazioni e può anche supportare servizi business-critical delle aziende grazie a una connettività sicura – perché il flusso di dati locale è protetto –, affidabile nelle prestazioni e sempre disponibile.

La rete privata 5G che Vodafone Business ha realizzato per Solvay è basata su piattaforma Nokia Digital Automation Cloud (NDAC), una soluzione end-to-end sviluppata da Nokia e progettata per soddisfare le esigenze mission-critical aziendali. Grazie alla nuova infrastruttura, lo stabilimento di Spinetta Marengo potrà accelerare ulteriormente il percorso di trasformazione digitale avviato nel piano di innovazione tecnologica globale del Gruppo Solvay, che è attivo a livello internazionale nei materiali avanzati e nelle specialità chimiche.

Il sito di Spinetta Marengo è uno dei sei impianti produttivi e di ricerca del Gruppo nel territorio italiano. Lo stabilimento alessandrino è leader mondiale nella produzione di polimeri speciali che trovano applicazione in diversi settori tecnologicamente avanzati. La spinta agli investimenti dell’azienda si concentra su materiali innovativi per la mobilità elettrica, per applicazioni che consentono di ridurre le emissioni, per soluzioni in campo medicale e in altri settori hi-tech. Grazie alle caratteristiche distintive e abilitanti della rete di quinta generazione (latenza al millisecondo e Ultra-Mobile Broadband che consentono una capacità di gestione e di trasferimento di enormi quantità di dati e su diverse applicazioni), potranno essere implementati e sviluppati soluzioni e processi innovativi di produzione intelligente.

Fra questi l’Industrial IoT, che consentirà a Solvay di raccogliere una enorme quantità di dati in tempo reale dai dispositivi interconnessi sulle macchine di produzione del suo stabilimento piemontese, di trasmetterli alle piattaforme applicative (interne e in cloud) e di analizzarli per far sì che si trasformino in informazioni utili a un miglioramento della produzione e alla manutenzione delle macchine. Con larghezza di banda più ampia, ritardi ridotti, maggiore sicurezza, affidabilità e tempi di implementazione più rapidi, saranno abilitate applicazioni innovative come la robotica automatizzata e la realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR) per gestire anche da remoto la manutenzione sugli impianti dello stabilimento.

“Nel prossimo futuro le reti private (MPN) saranno una modalità sempre più rilevante di portare la connettività 5G e abilitare quindi soluzioni e servizi all’avanguardia in diversi settori produttivi e industriali, accelerando l’adozione della prossima generazione di applicazioni in azienda, come robotica automatizzata, IoT, manutenzione da remoto… Siamo entusiasti di questo progetto sviluppato insieme a Solvay e di essere al loro fianco in questo percorso verso l’innovazione”, afferma Lorenzo Forina, Chief Commercial Officer di Vodafone Italia.

Fabio Zattarin è Service Delivery Manager del Gruppo Solvay e Tech Lead di questo progetto di cui ha seguito l’evoluzione con il suo team di specialisti in stretta collaborazione con il team di esperti dello stabilimento di Spinetta Marengo. Dichiara:

“Siamo soddisfatti di aver sviluppato con Vodafone Business questa importante rete privata industriale 5G. Gli impianti di Spinetta Marengo si caratterizzano per un elevato livello di innovazione. Questo è uno dei siti dove il Gruppo Solvay sperimenta e attua progetti avanzati e di digitalizzazione su scala internazionale. Oggi installare la nuova rete privata 5G ci fa entrare nel futuro. Lo stabilimento potrà avere accesso a nuove tecnologie e use cases che permetteranno di ottimizzare ulteriormente le funzionalità dei processi produttivi e dei servizi ai clienti”.