Vodafone Italia: Sim ed eSim attivabili con Spid

I nuovi clienti di rete mobile Vodafone potranno utilizzare il sistema di autenticazione Spid per attivare le sim e le esim acquistate tramite il canale digitale.

Una volta scelta un’offerta tramite il sito Vodafone il cliente, qualora scegliesse una sim fisica, la riceverà a casa e verrà recapitata una mail e un sms contenente un link per procedere al riconoscimento tramite SPID. Una volta effettuato il riconoscimento, la sim sarà attiva e il cliente potrà navigare, chiamare e mandare gli sms a seconda dell’offerta scelta.

Per coloro che invece scelgono di acquistare l’offerta con una esim, il processo è ancora più veloce. Saltando il passaggio della consegna della sim fisica, una volta effettuato il riconoscimento tramite Spid, la esim può essere attivata dopo pochi minuti dall’acquisto.

Rimane comunque disponibile l’attivazione di sim ed esim tramite riconoscimento video.

Anche in questo caso, se il cliente ha scelto una sim fisica, dopo averla ricevuta potrà accedere al link inviato per procedere con il riconoscimento video; chi acquista una esim, invece, potrà direttamente accedere al link e procedere al riconoscimento video, senza dover attendere alcuna consegna. In caso di scelta di identificazione tramite video, sia per sim che per esim, verrà richiesto al cliente il caricamento dei documenti di riconoscimento e la registrazione di un breve video.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz