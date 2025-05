Da Fastweb+Vodafone servizi AI proprietari per aziende e PA

Fastweb+Vodafone annuncia il lancio di FastwebAI Suite, la piattaforma di servizi e strumenti basati sull’Intelligenza Artificiale Generativa dedicati alle aziende e alle pubbliche amministrazioni. Prima telco italiana a lanciare soluzioni AI based sovrane, Fastweb+Vodafone consolida il proprio posizionamento di operatore di riferimento per la trasformazione digitale del Paese tracciando la via per lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale del Paese.

Le soluzioni che compongono FastwebAI Suite sono end-to-end e si basano su infrastrutture sovrane in Italia e una piattaforma AI che integra GenAI e AI agentica sicure e compliant alle normative che garantiscono protezione dei dati.

Grazie a Datacenter di ultima generazione presenti sul territorio nazionale, al Supercomputer NVIDIA DGX SuperPOD operativo dal luglio scorso, al modello linguistico FastwebMIIA – addestrato nativamente in lingua italiana sulla base di dati provenienti da fonti autorevoli e certificato sotto il profilo della governance – e alle piattaforme cloud, di edge computing e di cybersecurity progettate per garantire la massima sicurezza, FastwebAI Suite assicura una piena conformità al Regolamento europeo sull’AI (AI Act), alle normative sulla privacy e sul diritto d’autore.

Un elemento distintivo della suite è il rigoroso approccio alla segregazione dei dati che rimangono confinati agli specifici ambiti applicativi per cui le soluzioni sono sviluppate, senza alcun riutilizzo o esposizione a contesti esterni. Questo garantisce la totale protezione e riservatezza delle informazioni, rendendo FastwebAI Suite la scelta ideale per realtà che gestiscono dati critici e sensibili.

FastwebAI Suite è stata presentata nel corso di un evento che si è tenuto a Roma, presso lo Spazio Colonna e che ha visto la partecipazione insieme a Walter Renna, CEO di Fastweb+Vodafone, di Mario Nobile, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), Eva Spina, Capo del Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie del MIMIT, Francesco Ubertini, Presidente di Cineca e Vicepresidente del Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance.

‘Con FastwebAI Suite mettiamo a disposizione di aziende e pubbliche amministrazioni un set di soluzioni che garantiscono la sicurezza e il pieno controllo dei propri dati grazie all’eccellenza delle nostre infrastrutture e all’approccio end-to-end’ ha dichiarato Walter Renna, ad di Fastweb+Vodafone all’evento ‘Intelligenza, artificiale, ingegno italiano. ‘Oggi vogliamo contribuire a colmare il gap tecnologico dell’Italia e dell’Europa in ambito Ai promuovendo la realizzazione di un ecosistema tra soggetti pubblici e privati in grado di giocare un ruolo di primo piano anche nello scenario internazionale’.

Nel corso dell’evento viene stata lanciata anche la FastwebAI Hackathon, la sfida rivolta a studenti e start-up che si svolgera’ dall’11 al 12 settembre. Per 24 ore non-stop, i partecipanti potranno sfruttare le funzionalita’ della suite Ai e la potenza computazionale del supercomputer di Fastweb+Vodafone per sviluppare nuove idee e progetti innovativi esplorando le frontiere dell’Ai generativa. I progetti saranno valutati da una giuria di esperti che assegnera’ il premio all’idea piu’ innovativa.

Al team vincitore verra’ dato l’accesso esclusivo per un periodo di 30 giorni a un nodo di calcolo computazione DGX del Supercomputer FastwebAI Factory. Verra’ inoltre conferito il premio al progetto piu’ inclusivo che prevede la partecipazione al master in Gender equality, diversity e inclusion organizzato da Fondazione Brodolini.

