Max Gasparroni è il nuovo Chief Technology Officer di Fastweb + Vodafone. Gasparroni che entrerà a far parte dell’Executive Committee dell’azienda a partire dal mese di maggio assumerà, a diretto riporto del CEO Walter Renna, la responsabilità dell’integrazione e dello sviluppo delle infrastrutture di rete fisse e mobili in un momento di grande trasformazione del mercato delle telecomunicazioni, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione tecnologica e l’implementazione di servizi digitali di ultima generazione.

Gasparroni vanta un’esperienza di oltre venticinque anni in ambito IT. Vicepresidente dal 2022 in Liberty Global UK dove ha guidato lo sviluppo dei servizi mobili in 5G e delle soluzioni in Cloud Gasparroni in precedenza ha costruito il suo percorso di carriera in Vodafone UK e Irlanda ricoprendo nell’arco di venti anni posizioni di livello crescente fino a ricoprire il ruolo di Chief Tecnology Officer con la responsabilità di definire le strategie per l’implementazione e lo sviluppo infrastrutturale e dello standard 4G nonché delle soluzioni tecnologiche per il business in otto mercati europei.

Gasparroni ha iniziato la sua carriera a Milano presso la società Cefriel prima di trasferirsi in UK nel 1999 per lavorare in Motorola allo sviluppo della rete mobile.

