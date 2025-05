AI, Senato e Fastweb+Vodafone siglano un accordo di collaborazione per lo sviluppo del Modello Italiano MIIA

Fastweb, oggi parte della joint venture Fastweb+Vodafone, utilizzerà documenti pubblici, come resoconti, dossier, pubblicazioni per il Modello Italiano di Intelligenza Artificiale (MIIA), un modello linguistico nazionale che usa la potenza di calcolo del supercomputer dell’azienda avviato dal mese di luglio dello scorso anno.

Il Senato della Repubblica e Fastweb+Vodafone hanno siglato un accordo di collaborazione con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale generativa in Italia.

Grazie ad una governance trasparente e all’utilizzo di dati italiani di qualità, nel pieno rispetto delle normative vigenti nazionali ed europee relative alla privacy e al copyright, i documenti contribuiranno ad alimentare MIIA aprendo la via allo sviluppo e all’introduzione di strumenti basati su intelligenza artificiale generativa per valorizzare ricerche, consultazione e produzione di nuovo materiale.

“La collaborazione avviata con il Senato della Repubblica è particolarmente importante perché avremo a disposizione un’ulteriore fonte di dati preziosa per addestrare il nostro modello linguistico e sviluppare nuove applicazioni a supporto delle Istituzioni del Paese”, ha dichiarato Walter Renna, CEO di Fastweb+Vodafone. “Gli accordi e le collaborazioni con enti di ricerca, università, soggetti pubblici e privati finalizzati allo scambio di dati di qualità costituiscono infatti un elemento essenziale per garantire in ogni momento alle aziende e soprattutto alle pubbliche amministrazioni la sicurezza e il controllo dei dati sensibili nonché l’elevata affidabilità dei servizi offerti”.

L’accordo con Fastweb rappresenta il primo caso di attuazione della decisione del Senato di sostenere le iniziative di sviluppo di modelli linguistici italiani e acquisire ulteriori competenze per poter impiegare al meglio le applicazioni innovative che saranno rese disponibili.

