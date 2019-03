Vetrya ha acquisito il 100% del capitale sociale di Viralize, azienda italiana, con sede a Firenze, specializzata sul video digital advertising. Viralize, nasce nel 2013 in Italia, ed oggi la piattaforma, che porta lo stesso nome, è leader riconosciuto nella distribuzione di video pubblicitari basati sull’intelligenza artificiale.

“Vetrya nasceva con la missione di favorire il successo dei clienti grazie alla capacità di abilitare tecnologicamente i cambiamenti offerti dalla Rete. L’acquisizione di Viralize persegue questa missione e consentirà al gruppo di crescere forte di un modello di business complementare e della reciproca presenza internazionale”, ha dichiarato Luca Tomassini, fondatore, presidente e Amministratore del Gruppo Vetrya.

“Business complementari che sposano valori comuni: focus su innovazione di valore, velocità, flessibilità e la voglia incessante di ricercare soluzioni utili per i clienti. Questa acquisizione segue la recente partecipazione in Neosperience in ambito intelligenza artificiale”, ha continuato Tomassini, “così come la recente presentazione della soluzione unica di streaming multiview su rete 5G per TIM e Qualcomm che ci ha visto protagonisti a Barcellona nell’ambito del Mobile World Congress”. “

“Voglio ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo nuovo capitolo, e il gruppo Viralize per essersi uniti a noi in questo viaggio molto speciale che, come avevamo indicato in fase di IPO si sarebbe sviluppato con la crescita per linee interne ed esterne”, ha concluso l’Ad di Vetrya.

Viralize, perché è una piattaforma di successo

La piattaforma Viralize mette in comunicazione diretta editori online, creatori di contenuti video e inserzionisti. Supporta publisher e creator nella distribuzione e la monetizzazione di contenuti video e display. Brand e Media Agencies hanno accesso ad inventory video di qualità, su base internazionale e su audience diversificate.

Leader di mercato in ambito advertising, tra le prime società mondiali (la prima in Italia) ad aver introdotto l’autoplay di contenuti video in ambito mobile, Viralize conta su una rete di più di 5.000 publisher diretti iscritti alla piattaforma, una library di oltre 500.000 video (qualificati secondo categorie IAB) in 18 lingue e più di 3.000 campagne pubblicitarie veicolate direttamente per i maggiori brand e media agencies italiani ed internazionali.

Viralize nel 2018 ha registrato ricavi superiori a 14,5 milioni euro (dato preliminare soggetto a revisione contabile), in forte crescita rispetto ai 6,7 milioni del 2017 e ai 3,9 milioni del 2016.

Nell’ambito degli accordi relativi all’operazione, è previsto che i soci fondatori Marco Paolieri, Maurizio Sambati e Ugo Vespier continuino a gestire la società. In particolare, Marco Paolieri manterrà il ruolo di amministratore delegato con poteri sostanzialmente invariati rispetto a quelli ad oggi rivestiti e Maurizio Sambati e Ugo Vespier rimarranno in qualità di dirigenti con funzioni, rispettivamente, di “Chief Technology Officer” e “Chief Product Officer”.