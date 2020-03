Vetrya: manca poco al lancio di VatiVision, la Netflix del Vaticano

E’ online la nuova landing page di VatiVision, la società costituita da Vetrya e Officina della Comunicazione, nata per gestire il servizio di video distribuzione mondiale in modalità streaming on demand di contenuti religiosi, artistici e culturali ispirati al messaggio cristiano.

Vativision

La piattaforma, considerata la “Netflix del Vaticano“, avrà un’offerta di contenuti in streaming on demand, al fine di diffondere temi e valori cristiani con gli strumenti e i linguaggi moderni, ottimizzando al massimo l’efficienza distributiva in modalità multi-device: web, smartphone, tablet, connect tv, game console, set top box.

La piattaforma, dopo il lancio in Italia, prevederà una progressiva

diffusione del servizio in USA, Messico, Argentina, Colombia, Brasile, Filippine, Spagna, Polonia.

Eclexia by Vetrya

Eclexia by Vetrya sarà la piattaforma tecnologica di distribuzione video di VatiVision, recentemente riconosciuta dalla prestigiosa rivista statunitense CIO Applications come una della 10 migliori piattaforme al mondo per soluzioni e servizi Media, Entertainment & Business Transformation.

La soluzione tecnologica codifica, classifica e arricchisce automaticamente i contenuti senza la necessità di un intervento editoriale manuale perché usa servizi di machine learning e intelligenza artificiale.