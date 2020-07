La soluzione Eclexia Hybrid Set di Vetrya permette di mettere in contatto relatori e ospiti fisicamente distanti tra loro grazie alla condivisione online tramite il web e i social network.

Vetrya presenta Eclexia Hybrid Set, la soluzione per la produzione e distribuzione di eventi live broadband streaming su siti web aziendali e/o social network.

Il modulo Eclexia Hybrid Set, creato dal Gruppo guidato da Luca Tomassini, Presidente e Amministratore delegato di Vetrya, è dedicato a tutti i clienti che hanno necessità di realizzare e gestire a distanza eventi, conferenze, dibattiti, forum e formazione (tutte attività che hanno visto un notevole incremento per via delle misure di prevenzione sanitaria in corso).

Sviluppato insieme alla società AV Set Produzioni S.p.A., Eclexia Hybrid Set permette di mettere in contatto relatori e ospiti fisicamente distanti tra loro grazie alla condivisione online tramite il web e i social network. La regia supervisiona e coordina i partecipanti, che possono intervenire da set reali o virtuali, da casa o dall’ufficio o ancora da un vero e proprio studio televisivo, che può essere completamente personalizzato grazie alla tecnologia green screen.

Con l’integrazione di Hybrid Set, la piattaforma Eclexia video distribution, considerata tra le migliori 10 piattaforme al mondo secondo la rivista americana CIO (www.eclexia.tv), diventa ancora più competitiva.