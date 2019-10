“Vetrya è un’azienda meravigliosa, per età media dei lavoratori molto bassa e un’alta percentuale di occupazione femminile. All’avanguardia nello sviluppo di tecnologie digitali e per i servizi di welfare che offre ai lavoratori”

Sono state queste le parole usate dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, durante la sua visita di ieri alla sede di Orvieto di Vetrya, gruppo italiano leader nello sviluppo di servizi digital, applicazioni e soluzioni broadband.

“Qui a Orvieto ho potuto toccare con mano tutte le potenzialità che ha l’Italia quando si hanno il coraggio e la forza di guardare lontano”. È una bella pausa nel lavoro intenso che stiamo facendo sulla manovra e che si sta concludendo”, ha dichiarato il Ministro a margine della visita.

Vetrya: Innovazione e welfare

Ad accoglierlo il fondatore, presidente e amministratore delegato, Luca Tomassini, e la co-fondatrice e direttore generale, Katia Sagrafena.

Con loro il ministro ha fatto un tour del corporate campus – che si sviluppa per 10 mila metri quadri tra aree verdi, un centro sportivo, un’area museale, un roseto, spazi dedicati allo svago, centro estetico, work café -, poi in auditorium è intervenuto davanti ai dipendenti parlando del tema del digitale.

Il gruppo Vetrya impiega circa 200 persone, per la maggior parte ingegneri informatici e delle telecomunicazioni con una media d’età di 33 anni e per quasi la metà donne.

Vativision

L’ultima novità in casa Vetrya riguarda Vativision, un servizio innovativo lanciato con la collaborazione di Officine della Comunicazione, nato per gestire il servizio di video distribuzione mondiale in modalità streaming on demand di contenuti religiosi, artistici e culturali ispirati al messaggio cristiano.

Il servizio VatiVision, che verrà lanciato nel primo trimestre del 2020, nasce dalla medesima intenzione che ha ispirato l’attività di Officina della Comunicazione, che negli ultimi anni ha realizzato, in collaborazione con diversi Enti vaticani, produzioni destinate alla diffusione di contenuti artistici culturali e religiosi.