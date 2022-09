Secondo un report di Analysys Mason, nuove tariffe per l'uso delle reti europee non garantirebbero in alcun modo gli investimenti in nuove reti e si rifletterebbero sul cloud delle aziende e sui clienti finali.

L’idea di far pagare gli OTT (Over the Top) per il traffico online non è certo una novità. L’aveva già lanciata nel 2012 l’ETNO, ma la proposta era già stata bocciata dal BEREC, l’organismo europeo che raccoglie tutte le autorità di regolazione europee, lo stesso anno e di nuovo nel 2017. Sul fronte regolatorio, nulla è davvero cambiato da allora e l’ipotesi che la Commissione Europea introduca una tassa sull’uso delle reti a favore delle telco Ue sembra di fatto ricalcare quell’idea di una decina di anni fa. Niente di nuovo sotto il sole.

Leggi anche: 16 Tlc europee chiedono alle Big Tech la condivisione dei costi per fibra e 5G. La lettera

Interconnessione libera

Oggi come allora l’interconnessione delle reti è libera, e viene negoziata fra i diversi operatori tenendo conto della net neutrality, il principio che garantisce pari trattamento a tutti i contenuti, contro la cosiddetta rete a due velocità.

“L’introduzione di tariffe obbligatorie per l’utilizzo della rete sarebbe dirompente, imponendo costi e oneri per le autorità di regolamentazione, i fornitori di contenuti, gli ISP e i clienti e gli utenti finali del cloud aziendale”, si legge su un report di Analysys Mason.

Scarica il Report in PDF di Analysys Mason

Nuove tariffe sconvolgerebbero il mercato

“In primo luogo, l’imposizione di tariffe obbligatorie per l’utilizzo della rete sconvolgerebbe l’attuale equilibrio della contrattazione – si legge nel report – potere di mercato in modo decisivo a favore degli ISP, che saranno effettivamente autorizzati dalle autorità di regolamentazione

monetizzare il loro monopolio sulle tariffe di terminazione. Gli ISP avrebbero un incentivo a fissare una tariffa elevata per l’utilizzo della rete, ricavando entrate aggiuntive dai fornitori di contenuti piuttosto che dai propri clienti al dettaglio. Inoltre, l’aumento dei costi di interconnessione per i fornitori di contenuti di terze parti può comportare un squilibrio nel costo della consegna del traffico tra quei servizi di terze parti e i servizi offerti dagli stessi ISP (es. pay TV, ma anche servizi di hosting e cloud)”.

“Questa situazione è simile a quella che ha avuto un impatto sulle tariffe di terminazione mobile, che erano state fissate ad un livello elevato per aumentare le entrate e favorire le chiamate in rete, portando a una regolamentazione economica complessa e costosa entrata in vigore alla fine degli anni ’90 e che rimane in vigore oggi in tutta l’UE – continua nelle sue conclusioni Analysys Mason – Negli ultimi 25 anni, le autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni europee hanno ampliato gli sforzi e i costi significativi per mitigare gli effetti del “chiamante paga” nel mercato della telefonia; verso un modello simile per Internet. L’interconnessione sarebbe complessa e costosa, senza evidenti vantaggi”.

Qualità di trasmissione potrebbe peggiorare

“D’altra parte, le società Internet potrebbero reagire all’imposizione di tariffe per l’utilizzo della rete riducendo l’investimento nella consegna di contenuti, con meno cache in rete e meno posizioni di peering private, visto che potrebbero essere costretti a pagare per la consegna del traffico indipendentemente dagli sforzi per ridurre il costo del traffico consegna. Ciò influirà sul contenuto fornito tramite CDN, che per i cloud provider è contenuto di terze parti gestito per conto dei clienti cloud. Di conseguenza, gli ISP potrebbero dover spendere di più per accedere al contenuto, il che potrebbe compensare le entrate derivanti dalle tariffe di utilizzo della rete. Questo particolarmente vero per gli ISP più piccoli, per i quali il peering pubblico potrebbe essere l’unica opzione, forse anche in un’altra nazione. Ciò inciderebbe sul livello di concorrenza nei mercati della banda larga”, sostiene Analysys Mason.

Di conseguenza, l’imposizione di tariffe per l’utilizzo della rete potrebbe comportare un costo normativo significativo. “Primo, come nel caso delle tariffe di terminazione mobile, le autorità di regolamentazione potrebbero dover stabilire tariffe massime per le tariffe di utilizzo della rete, utilizzando modelli di costo dettagliati che avrebbero bisogno di un aggiornamento continuo con l’evolvere dei mercati. In secondo luogo, se la qualità dell’esperienza diminuisce a causa dei cambiamenti nei punti di interconnessione, potrebbe essere richiesto un regolamento aggiuntivo sui fornitori di contenuti, come è avvenuto in Corea del Sud. Infine, potrebbero essere ancora necessari gli impatti sulla concorrenza derivanti dai costi aggiuntivi per gli ISP più piccoli più interventi normativi”.

In effetti, gran parte del traffico che le CDN dei provider di cloud pubblico raccolgano e consegnino agli ISP è effettivamente traffico di terze parti per conto dei propri clienti. Per le aziende che offrono servizi online, comprese le emittenti, fornitori di musica in streaming o editori di giochi, questo traffico supporta direttamente la consegna del proprio servizio agli utenti finali.

Impatto anche sul cloud pubblico

Per molte altre aziende, il cloud pubblico è un meccanismo attraverso il quale archiviano la propria attività dati per beneficiare dell’ampia gamma di applicazioni disponibili come servizio e in esecuzione su cloud, tra cui produttività, comunicazioni e altre applicazioni aziendali come contabilità, tasse e risorse umane. Anche i consumatori e le organizzazioni del settore pubblico utilizzano ampiamente i servizi cloud.

“Le tariffe per l’utilizzo della rete pagabili dai provider di cloud pubblico e dalle CDN agli ISP si rifletterebbero indiscriminatamente anche sui clienti più piccoli, aumentandone i costi e diminuendone la competitività”, sostiene Analysys Mason. Questo è vero anche se le tariffe di utilizzo della rete sono imposte solo alle grandi aziende tecnologiche, che hanno molti clienti più piccoli. Ciò a sua volta avrebbe un impatto sulla digitalizzazione dell’economia europea e della sua competitività globale.

Nessuna garanzia di maggiori investimenti infrastrutturali

Infine, anche se questo va oltre lo scopo di questo articolo, “la possibile l’introduzione di tariffe per l’utilizzo della rete non garantirebbe in alcun modo maggiori investimenti infrastrutturali di connettività”, aggiunge il report.

Tenendo presente tutti questi potenziali rischi e in assenza di giustificazioni convincenti finora, le richieste di tariffe per l’utilizzo della rete in Europa rischiano di minare gli obiettivi politici del decennio digitale.

“Le tariffe per l’utilizzo della rete in Europa aumenterebbero i costi per i fornitori di contenuti e servizi (direttamente o indirettamente tramite cloud provider), a vantaggio degli ISP e dei loro investitori, ma non apporterebbero vantaggi evidenti al pubblico”, chiude il rapporto.

Scarica il Report in PDF di Analysys Mason