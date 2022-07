ACT, l’associazione delle tv commerciali e dei servizi On demand europei, si oppone alla tassa per finanziare le strutture tlc.

Le Tv commerciali e i servizi Vod (Video n demand) riuniti in ACT, la principale associazione europea che li rappresenta, si sono espressi compatti contro l’introduzione di nuove tasse (fee) sui network televisivi per finanziare le reti di telecomunicazioni. Fra i membri di ACT fra gli altri c’è anche Mediaset, Sky Walt Disney e Paramount.

Tv commerciali contro le network fees in Europa

“Comprendiamo la necessità di un’infrastruttura di telecomunicazioni solida e ampiamente disponibile in Europa che, tra le altre cose, aiuti i consumatori europei ad accedere a servizi TV e VoD di alta qualità – si legge in una nota di ACT – Tuttavia, “tassare” i servizi ad ampia larghezza di banda è controproducente e rischia di avere conseguenze indesiderate, anche sui diritti dei consumatori e sui principi di neutralità della rete. A tal fine, ci opponiamo fermamente a qualsiasi richiesta di tariffe di rete (network fees) o altri tipi di “contributi diretti” per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazioni in corso in Europa”.

“Le emittenti e i servizi on demand sono già soggetti a ingenti obblighi di investimento”, dicono le emittenti televisive europee e prelievi per sostenere la cultura e la diversità europea, che spesso rappresentano percentuali a due cifre dei loro ricavi totali.

‘Stessi obblighi dovrebbero valere per i social’

“Allo stesso modo, tutti contribuiamo attraverso tasse e posti di lavoro. Al contrario, tali obblighi non si applicano alle piattaforme per la condivisione di video e ai social network[ (per esempio Facebook, Youtibe,TikTok,) che beneficiano di ampie asimmetrie normative e con i quali i fornitori di AVMS (servizi media e audiovisivi) ora competono direttamente. Inoltre, i membri di ACT stanno già investendo in modo significativo nelle reti di distribuzione dei contenuti, direttamente o tramite partner, per garantire una distribuzione regolare dei loro contenuti. Inoltre, il nostro settore supporta gli ISP consentendo agli europei di trarre valore dalle connessioni a banda larga premium che acquistano dalle società di telecomunicazioni per guardare i nostri contenuti”.

Chiedere alle tv di finanziare le reti Tlc? Un boomerang per l’industria creativa europea

“Le affermazioni che abbiamo visto indicano l’intenzione di generare tariffe di rete basate sull’utilizzo della larghezza di banda. Oltre alla completa mancanza di prove accurate fornite per corroborare tali piani, richiedere ai fornitori di AVMS (servizi audiovisivi e media), tra l’altro, di pagare contributi diretti alle grandi società di telecomunicazioni causerebbe una serie di problemi- prosegue la nota – non solo all’industria audiovisiva, ma al settore creativo europeo nel suo insieme, compresi i consumatori e sui prezzi. Più soldi pagati in tasse di rete significherebbero infatti meno soldi da investire nei contenuti, il che a sua volta significa meno contenuti disponibili o contenuti di qualità inferiore. Questo è inaccettabile”.

Troppe asimmetrie in gioco

ACT capisce bene le asimmetrie in gioco: alcune società tecnologiche hanno tratto profitto dall’operare senza regole in Europa, da qui “il nostro supporto per DSA e DMA, che, se implementati correttamente, possono aiutare ad affrontare queste asimmetrie normative. Tuttavia, l’imposizione di qualsiasi nuova forma di tassa di rete o di obblighi di contributo diretto non sarebbe una soluzione adeguata a risolvere nessuno di questi problemi”, prosegue la nota.

ACT, ‘Nuova fee metterebbe a rischio al net neutrality’

Inoltre, la creazione di una tassa di rete rischia di minare la neutralità della rete, “un principio che è al centro della politica in materia di telecomunicazioni e tecnologia e ha contribuito a proteggere la pluralità dei media sin dalla nascita di Internet. Le tariffe di rete rappresentano una pendenza scivolosa, mettendo a rischio sia il costo che la qualità della distribuzione per AV e altri servizi; e con esso, limitando potenzialmente l’accesso dei consumatori europei a un’offerta ricca e variegata di contenuti originali europei. Ciò costituirebbe un precedente negativo e pericoloso per l’Europa, che non possiamo condonare”.

Appello ai decisori politici europei

Per questi motivi, prosegue la nota, “chiediamo ai decisori politici europei di respingere le richieste di ‘canone’ di rete o di contributi diretti da versare alle società di infrastrutture di telecomunicazioni, e invitiamo le istituzioni a considerare attentamente le implicazioni più ampie prima di intraprendere qualsiasi azione che avrebbe un impatto diretto o indiretto sul stabilità e sostenibilità dell’industria audiovisiva europea (e dei diritti dei consumatori) nel suo insieme”.

“Rimaniamo naturalmente a disposizione di tutti i responsabili politici per condividere le esperienze del nostro settore, che è stato all’avanguardia nella creazione di posti di lavoro, innovazione, investimenti e sostenibilità in Europa, impiegando direttamente oltre 1,1 milioni di persone e al centro della diversità culturale europea”, chiude la nota.