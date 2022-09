L'executive webinar si terrà il 21 settembre dalle ore 11:00 per mettere in evidenza le tante applicazioni in ambito civile dei droni, con un focus sugli ostacoli normativi e tecnici che rallentano il volo nei cieli dell’UE. Ecco l'Agenda e come seguirlo.

“Facciamo una ripresa con il drone?” I vantaggi di questa tecnologia vanno al di là del principale uso odierno.

Portare connessione Internet, anche 5G, in pochi minuti, in aree terremotate e alluvionate; trasportare farmaci fino ad organi in scenari d’emergenza; consegnare pacchi nella stessa città; scovare piromani nei boschi; rintracciare persone scomparse tra le montagne; monitorare infrastrutture critiche (ponti e grandi opere); trasportare persone per brevi viaggi come un servizio taxi; fornire copertura di telecomunicazione a robot in missione nello Spazio fino ad applicazioni non ancora immaginabili.

Questi sono alcuni degli usi, sostenibili, in ambito civile che le potenzialità dei droni possono offrire e di cui si parlerà all’evento online dal titolo “Tutto sui droni, dall’uso in scenari d’emergenza fino al servizio taxi”, che si terrà il 21 settembre dalle ore 11:00.

Quali sono gli ostacoli normativi e tecnici che rallentano il volo nei cieli dell’UE dei droni pilotati e autonomi?

C’è già una roadmap, da parte delle Autorità regolatorie del settore, per integrare droni, taxi-volanti ecc…?

In che modo i droni devono poter “parlare” tra di loro per evitare collisioni o non avvicinarsi a zone sensibili?

A queste e ad altre domande risponderanno i relatori:

AGENDA

Andrea Berton , referente unico del CNR per i rapporti con gli Enti di riferimento ENAC e ENAV

, referente unico del per i rapporti con gli Enti di riferimento e Giovanni Battista Gallus , avvocato, membro dell’Advisory Board, Osservatorio Droni del Politecnico di Milano

, avvocato, membro dell’Advisory Board, Fabrizio Granelli , Professore, Università di Trento

, Professore, Gianluca Stefanini , Mobility, Smart Cities & Energy Product Owner, Vodafone

, Mobility, Smart Cities & Energy Product Owner, Carmela Tripaldi, Airworthiness Regulation Director, ENAC

Modera Luigi Garofalo, giornalista Key4biz.it

