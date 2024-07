La startup tedesca Volocopter fornirà i taxi volanti alla città di Parigi che li testerà nel corso delle Olimpiadi prossime alla partenza. Al presidente uscente la possibilità di salire sul primo volo anche se la municipalità della capitale spera ancora di far fallire il progetto.

Parigi diventerà una delle prime città europee a sperimentare i taxi aerei. Lo ha confermato una startup tedesca, Volocopter, che ha vinto il bando per la fornitura degli aeromobili. Il presidente uscente Macron dovrebbe essere il primo passeggero a salire sull’isola della Senna adibita a piccolo aliporto.

Il governo francese ha confermato i piani ieri, in un comunicato ufficiale, i funzionari pubblici hanno chiamato il terminal “Vertiport de Paris-Austerlitz“. L’aeroporto ospiterà veicoli a decollo e atterraggio verticale (VTOL). Il Volocity completamente elettrico di Volocopter è l’unico taxi aereo autorizzato a utilizzare il terminal. Il velivolo biposto con 18 rotori ha ottenuto il timbro dopo oltre un anno di test e può guardare avanti alle Olimpiadi di Parigi, che inizieranno il 26 luglio.

Tuttavia, Volocopter dovrà attenersi a linee guida rigorose. Il vertiporto può operare solo due voli all’ora e 900 per l’intero “esperimento”, che deve concludersi entro il 31 dicembre e potrà rimanere aperto solo tra le 08:00 e le 17:00. Le aziende di aerotaxi sperano che la sperimentazione fornisca un trampolino di lancio per il settore. Macron è stato il politico che più di altri ha spinto il mercato degli aereotaxi, forte della possibilità di testare personalmente il VTOL.

Piani divisivi per i taxi aerei

Augustin de Romanet, presidente esecutivo dell’Autorità aeroportuale di Parigi ha detto al London Times: “Se volesse essere il primo europeo a volare su questo tipo di veicolo alle Olimpiadi, Macron sarebbe il benvenuto”. Tuttavia, non tutti supportano il piano. I critici sostengono che i taxi aerei sono poco pratici e hanno un pessimo rapporto qualità-prezzo oltre ad essere riservati esclusivamente ai ricchi. Il municipio di Parigi ha descritto il progetto come “assurdo” e un “errore ecologico”. Tanto che ora intende contestare il permesso per il progetto. Con buona pace di Macron che era già pronto a godersi la vista di Parigi dall’alto.

