Mentre in Francia la “fibra ottica al 100%” sembra ancora fuori portata per il 2025, la domanda che ci si pone nella industry è se il 5G potrebbe rappresentare una seria alternativa all’FTTH.

Il 7 dicembre l’Arcep, il regolatore francese delle comunicazioni, ha pubblicato i dati del suo osservatorio dell’alta e altissima velocità a fine settembre 2023. Si conferma il rallentamento del ritmo di diffusione della fibra ottica (FTTH). Ci si chiede se il 5G possa risolvere il problema, in particolare con l’arrivo del “5G Broadcast”.

Mentre in Francia la “fibra ottica al 100%” sembra ancora fuori portata per il 2025, la domanda che ci si pone nella industry è se il 5G potrebbe rappresentare una seria alternativa all’FTTH.

Il 2024 anno del 5G Broadcast

Il 2024 si preannuncia come l’anno del 5G Broadcast, in particolare in Italia e negli Usa.

Per i Giochi Olimpici di Parigi (26 luglio-11 agosto 2024) e per Euro 2024 di calcio in Germania (14 giugno-14 luglio 2024), i gruppi audiovisivi pubblici di sei paesi europei – France Télévisions (Francia), RAI (Italia) , SWR e BR (Germania), NPO (Paesi Bassi), ORF/ORTS (Austria) e RTÉ (Irlanda) – pianificano di trasmettere questi due grandi eventi sportivi il prossimo anno sul 5G. I loro servizi “5G Broadcast” dovrebbero essere lanciati prima della prossima estate.

I test sono stati condotti nel 2022, in particolare durante l’Eurovision Song Contest, dove il segnale audiovisivo 5G è stato trasmesso in quattro città europee: Parigi, Stoccarda, Torino, Vienna. Negli Stati Uniti, la FCC ha concesso al canale televisivo Wwoo-LD, con sede a Boston e parte del gruppo Xgen Network, una licenza temporanea – fino al 16 gennaio 2024 – per la trasmissione Broadcast 5G.

Alcuni player

Si tratta dell’azienda francese Ateme, specialista mondiale in soluzioni di compressione, trasmissione e streaming video, che fornisce codifica e multiplexing live. Anche gli operatori di telefonia mobile entrano in azione, come Verizon che ha lanciato il servizio audiovisivo +Play sulla sua “5G Ultra Wideband”, un bouquet composto da Netflix, Disney+, Discovery+, ESPN+ e persino Hulu. In Francia, gli abbonati Bouygues Telecom “Box 5G” di età inferiore ai 26 anni hanno più di 70 canali televisivi e per un anno Amazon Prime Video.

Su Free, “Free Ligue 1” (estratti delle partite in differita) è gratuito per gli abbonati 5G. Da parte loro, SFR (Altice) offre “Kids Récré” in 5G e Orange consente l’accesso 5G a Netflix. La diffusione audiovisiva terrestre 5G si basa sullo standard LTE dell’organizzazione 3GPP, che questo mese festeggia il suo 25° anniversario. Dalla versione 16 del 3GPP, che ha sede in Francia a Sophia Antipolis, è assicurata la compatibilità tra la trasmissione televisiva su DTT e la ricezione su smartphone. Il 3GPP sta attualmente lavorando alla Release 18 e presto inizierà lo sviluppo delle specifiche della Release 19 per 5G-Advanced, il passo successivo prima del 6G.