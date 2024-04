A che punto siamo in Europa con lo sviluppo del 5G e quale può essere la lezione del 5G, in particilare gli errori da non ripetere in vista del 6G. Ne abbiamo parlato in occasione del 5g & Co., la Conferenza promossa dal CNIT che si è tenuta il 16 e 17 aprile a Roma, con Ilsa Godlovitch, Direttore dell’Ufficio di Bruxelles di WIK Consult.

Key4biz. A che punto siamo con il 5G?

Ilsa Godlovitch. Nel 2022 secondo il DESI la copertura del 5G era superiore all’80%. In Europa e all’epoca quattro paesi, inclusa l’Italia, avevano una copertura quasi del 100%. Entro il 2025, secondo le tendenze attuali, la copertura 5G sarà vicina al 100% in tutta Europa.

Key4biz. Il 5G stand alone (SA) resta indietro.

Ilsa Godlovitch. C’è stata una diffusione limitata del cosiddetto “full 5G”, ovvero il 5G autonomo con l’uso di bande dello spettro di frequenza più elevate per aumentare la capacità. Ci sono soltanto una decina di reti SA 5G operative in Europa. In un sondaggio condotto da WIK nel 2022, gli intervistati hanno affermato di aspettarsi che il 5G SA, partito nel 2023, diventi più diffuso a metà decennio.

Key4biz. Cosa è cambiato con il 5G per gli utenti finali?

Ilsa Godlovitch. In pratica l’esperienza reale degli utenti finali non è cambiata molto. Tra il 2022 e il 2023 gli utenti hanno registrato in media un aumento della velocità limitato. Ciò potrebbe essere dovuto in parte al fatto che la disponibilità delle connessioni 5G sembra essere sorprendentemente limitata. Anche nel paese più alto in classifica, la Bulgaria, una connessione 5G era disponibile solo per gli utenti abilitati al 5G nel 24% dei casi. In Belgio era inferiore al 5%. In Italia gli utenti abilitati al 5G hanno avuto una connessione 5G il 15% delle volte. Anche le velocità di download del 5G variano ampiamente in tutta Europa: da soli 75 Mbit/s in Polonia a 300 Mbit/s in Danimarca. In Italia la velocità è di poco superiore ai 132Mbit/s. Ciò riflette la natura ampiamente variabile delle implementazioni del “5G”.

Key4biz. E per quanto riguarda i casi d’uso aziendali?

Ilsa Godlovitch. Si è parlato molto di casi d’uso aziendali specifici per il 5G, ma in due studi condotti per il BEREC negli ultimi due anni abbiamo riscontrato che esiste una domanda limitata di dispositivi mobili di qualità garantita per casi d’uso aziendali specifici.

Key4biz. Perché non c’è ancora il ‘5G completo’ (full 5G)?

Ilsa Godlovitch. Lo spettro assegnato tardivamente è soltanto una parte della risposta. In un sondaggio condotto per il BEREC nel 2022, quasi tutti i paesi hanno riferito di aver assegnato la banda 700 MHz e la maggior parte dei paesi ha riferito di aver assegnato gran parte della banda 3,5 GHz. Quindi, in teoria, gli operatori di telefonia mobile avrebbero potuto implementare reti e impegnarsi nella densificazione della rete utilizzando lo spettro della banda media.

Key4biz. Colpa della regolazione?

Ilsa Godlovitch. Per quanto riguarda i servizi di qualità garantita, non penso che non siano diffusi a causa della regolamentazione, ad es. Regolamenti di Open Internet. In uno studio del 2023 condotto da WIK per la Commissione Europea abbiamo concluso che lo slicing della rete 5G era compatibile con il diritto dell’UE. Se un servizio richiede una qualità che non può essere offerta sulla rete accessibile al pubblico, si qualificherebbe come servizi “specializzati” in modo simile alla fornitura di IPTV.

Key4biz. Nessuna offerta perché nessuna domanda?

Ilsa Godlovitch. Ma forse c’è una ragione per cui la domanda è limitata.

Da un lato, lo slicing di rete/mobile di qualità garantita potrebbe non essere l’unico modo per fornire servizi. Le alternative ci sono. Ad esempio, Fisso + WiFi in alcuni casi, reti private, reti geografiche a basso consumo che utilizzano spettro senza licenza (Sigfox e LoRaWAN), connessioni mobili a banda stretta basate su NB-IoT e LTE-M dovrebbero rappresentare il 40% delle connessioni IoT nel 2027. E ancora, la percezione da parte degli utenti finali aziendali che i benefici non possano superare i costi. Quindi, la paura di fare affidamento sugli MNO.

Key4biz. I consumatori vogliono davvero guardare video HD su un cellulare?

Ilsa Godlovitch. Per i consumatori, non c’è modo di sapere se una rete mobile sia effettivamente 5G o sia stata densificata. Nessuna trasparenza specifica del servizio riguardo alla QoS (qualità del servizio). E poi, oltre alla domanda limitata, gli MNO hanno altre priorità oltre al 5G, come l’implementazione della fibra. E ancora, non c’è nessun obiettivo per il completamento del 5G negli obiettivi del decennio digitale: il 5G non è definito. Nessun obbligo di densificazione/copertura: offri servizi di qualità garantita nelle licenze dello spettro.

Key4biz. Cosa è stato ottenuto finora sul fronte delle reti private?

Ilsa Godlovitch. Le reti private (campus) sono proliferate nei paesi in cui alle imprese è stato concesso lo spettro. La Germania ha un numero particolarmente elevato di reti private, anche se è probabile che sia inferiore alle stime del Ministero che parla all’incirca di 5mila-10mila reti di questo tipo entro il 2025.

Key4biz. Quali vantaggi ci sono nell’assegnazione diretta di spettro alle imprese?

Ilsa Godlovitch. Un vantaggio della concessione dello spettro direttamente alle imprese è che si dà il controllo direttamente alle parti interessate – possibilità di innovare – formare partenariati diversi, anche con produttori di apparecchiature/MVNO. Questo è qualcosa che abbiamo osservato in uno studio WIK per il BEREC sulla connettività mobile all’ingrosso. L’uso limitato dello spettro di banda più alto/i ritardi nella densificazione potrebbero aver ridotto le emissioni di CO2 rispetto a quanto sarebbe potuto accadere altrimenti. È interessante notare che, sebbene il 5G abbia lo scopo di ridurre il consumo energetico per una determinata larghezza di banda rispetto al 4G, gli studi hanno scoperto che la densificazione può comportare aumenti significativi del fabbisogno energetico.

Key4biz. Cosa possono fare gli Stati membri o la Commissione per migliorare le prospettive del 5G?

Ilsa Godlovitch. Il problema principale è che spesso non vi sono requisiti, oppure sono limitati e manca un business case sia per gli MNO che per le imprese. E’ quindi necessario considerare dove sono realmente necessarie connessioni 5G di qualità garantita rispetto ad altre soluzioni (ad esempio la fibra utilizzata in vari esempi a Stoccolma). Non è necessario che gli Stati membri o la Commissione intervengano laddove non vi sia un fallimento del mercato.

Per le situazioni in cui può esserci una giustificazione:

Prendere in considerazione le richieste di aiuti di Stato per la densificazione del 5G Possibilità di voucher per le imprese? Finanziamenti UE/nazionali per casi d’uso innovativi Laddove non sia già assegnato e laddove vi sia domanda, valutare la possibilità di concedere lo spettro direttamente alle imprese o di includere obblighi di locazione includere obblighi di servizio nelle licenze sullo spettro – ad esempio: La Norvegia ha l’obbligo nella banda 3,5 GHz di fornire ai verticali l’accesso ai servizi 5G o allo spettro se non è in grado di fornire servizi 5G I titolari di licenze francesi da 3,5 GHz devono soddisfare le richieste ragionevoli dei settori verticali fornendo un’offerta standard o su misura o uno spettro di locazione. La disposizione avrebbe dovuto entrare in vigore entro la fine del 2023. Trasparenza sulla QoS mobile sul pacchetto di servizi



Key4biz. Quali Lezioni per il 6G. Il documento di Breton va nella giusta direzione?

Ilsa Godlovitch. Per il 6G il Libro bianco sul Digital Networks Act propone una maggiore armonizzazione per la gestione dello spettro, compresi i tempi coordinati delle aste e un’autorizzazione dello spettro più uniforme. Suggerisce che la legislazione europea dovrebbe includere una roadmap dello spettro verso il 6G. Propone un processo di notifica e una revisione vincolante mediante decisione invece della revisione tra pari volontaria. Revisione per includere in particolare la durata, le condizioni di utilizzo dello spettro, gli obiettivi/obblighi di QoS nel contesto degli obiettivi 2030. Modificare i processi di gara per indirizzare gli investimenti nelle infrastrutture anziché massimizzare le entrate. Il Libro bianco propone inoltre un ruolo più significativo per l’UE a livello internazionale nel settore dello spettro

Key4biz. Non sembra esserci molto su quali azioni concrete intraprendere.

Ilsa Godlovitch. Intanto, si potrebbe cominciare col definire il 6G: cos’è? Poi, fissare gli obiettivi della standardizzazione. Dovrebbero essere concepiti gli standard per soddisfare le esigenze sociali e ambientali e le esigenze degli utenti finali, tenendo conto di ciò che gli utenti finali effettivamente desiderano e di ciò che possono già ottenere da altre fonti. Esigenze europee vs globali. Troppe versioni del 5G? Dovrebbero essere fissati standard più elevati per chiamare qualcosa 6G? Serve poi avere una tabella di marcia per il 6G, ma la disponibilità dello spettro è soltanto una piccola parte del quadro.

Per quanto riguarda le condizioni di licenza per lo spettro, ciò che il 5G ci ha insegnato è che l’importante è incorporare determinati principi, ad es. Standard QoS: cosa che ci aspettiamo dal 6G, per soddisfare richieste ragionevoli per servizi specifici, il potenziale per altri attori non MNO di impegnarsi attraverso il proprio spettro o il leasing. È importante anche la trasparenza per i clienti (sulla larghezza di banda e sui fattori ambientali). I clienti dovrebbero essere informati sulla qualità della loro connessione mobile proprio come fanno con quella fissa, anche se ci sono più fattori in gioco.