Giovanni Battista Gallus

Array Law

Membro advisory Board Osservatorio Droni Politecnico di Milano.

Avvocato cassazionista, LL.M., Ph.D., si occupa da oltre un ventennio del diritto dell’informatica e dei temi legati al trattamento di dati personali.

Docente in vari corsi di perfezionamento e alta formazione, autore di diverse pubblicazioni e note, DPO di alcuni enti, è membro della Commissione Protezione dei dati personali della Fondazione italiana per l’innovazione forense e dell’Advisory Board dell’Osservatorio Droni del Politecnico di Milano, nonché della Commissione Surveillance del CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe).