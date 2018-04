Tutto su blockchain

Di Roberto Garavaglia

Come funziona la Blockchain? Come si lavora con i protocolli del consenso distribuito e gli Smart Contract? Quale futuro emergerà dal mondo delle criptovalute? Il libro risponde a queste e a molte altre domande, illustrando a fondo le principali architetture basate su Distributed Ledger oggi disponibili e spiegando in quali aree cross-industry avranno maggiori possibilità di imporsi. Il volume analizza inoltre le strategie di sviluppo che nei prossimi anni potrebbero essere adottate da aziende private, pubbliche e dalle istituzioni, per cogliere i maggiori vantaggi e ridistribuirli a beneficio di una più ampia comunità.

Per capire la Blockchain occorre innanzitutto non confonderla con i Bitcoin, avere chiare le caratteristiche che la rendono unica e comprenderne gli effettivi vantaggi. L’opera illustra pertanto gli ambiti che possono trarre un reale profitto dall’adozione di soluzioni basate su questa piattaforma, altri per i quali può essere ininfluente, altri ancora in cui provocherebbe impatti negativi. Analizza infine tutti gli aspetti che possono determinare il successo o il fallimento di un progetto innovativo, specialmente per chi pensa di investire nel cambiamento portato dalle blockchain.

Roberto Garavaglia è consulente strategico nel settore dei sistemi di pagamento digitali, specializzato da oltre venticinque anni nell’ideazione di nuovi modelli di business e prodotti innovativi. Nel 2014 è stato fra i primi in Italia a occuparsi di progetti Blockchain in ambito finance. Accanto agli impegni di strategic advisor, svolge attività di divulgazione scientifica e docenza presso imprese e università. Dal 2008 collabora con il Politecnico di Milano – Osservatori Digital Innovation, contribuendo con la propria esperienza all’analisi delle strategie in ambito New Digital Payments e tenendo corsi su Blockchain e sugli scenari di mercato che possono orientarne uno sviluppo cross-industry. Ha al suo attivo innumerevoli pubblicazioni scientifiche sviluppate nell’ambito degli Osservatori del Politecnico di Milano su temi che riguardano l’innovazione e la regolamentazione dei sistemi di pagamento innovativi.