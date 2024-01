Swisscom ha deciso di investire 116 milioni di dollari in tecnologia AI e sviluppo di casi d'uso per clienti e uso interno.

• Costruirà supercomputer GenAI basati su Nvidia in Svizzera per supportare la strategia

• La società di telecomunicazioni formerà una Trusted AI Factory per gli sviluppi GenAI sovrani

• Sta già lavorando con Nvidia in Italia tramite la sua filiale Fastweb

Swisscom sta rafforzando la sua relazione esistente con il colosso della tecnologia AI Nvidia impegnandosi a costruire supercomputer full-stack con intelligenza artificiale generativa (GenAI) in Svizzera e a creare una Trusted AI Factory per i clienti domestici come parte di un programma da 100 milioni di franchi svizzeri (116 milioni di dollari). La società di telecomunicazioni diventerà anche rivenditore di Nvidia.

La notizia segue il recente annuncio secondo cui Fastweb, la filiale italiana dell’operatore di rete di Swisscom, ha investito in un cluster di 31 sistemi Nvidia DGX H100 che utilizzerà per l’elaborazione dell’intelligenza artificiale. Fastweb prevede di rendere disponibili le risorse su base Infrastructure-as-a-Service (IaaS) ai propri clienti in Italia per lo sviluppo di applicazioni AI e generative AI (GenAI).

Ora Swisscom sta investendo nella piattaforma software aziendale di calcolo accelerato e intelligenza artificiale di Nvidia, compreso il framework NeMo per la creazione, la personalizzazione e l’implementazione di applicazioni GenAI, per sviluppare casi d’uso di intelligenza artificiale standard, su misura e nuovi in collaborazione con i clienti domestici e per aiutarla a soddisfare i suoi obiettivi.

L’operatore nazionale svizzero da diversi anni utilizza strumenti di intelligenza artificiale nelle sue operazioni interne di servizio clienti, nelle operazioni di rete e in altre funzioni, come la gestione automatizzata dei guasti e l’allocazione delle risorse.