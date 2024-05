La spesa globale per servizi Cloud è cresciuta di pari passo con la crescita dei carichi di lavoro dell’AI generativa e continua ad alimentare il settore, che ora ha un valore annuo di oltre 300 miliardi di dollari.

L’appetito per i servizi di infrastruttura cloud rimane insoddisfatto, a quanto pare, con Synergy Research Group che riferisce che il settore globale ha toccato la cifra record di 76,5 miliardi di dollari nel primo trimestre di quest’anno, in crescita del 21% rispetto allo stesso periodo del 2023. Sulla base di questa cifra, il mercato vale ora più di 300 miliardi di dollari all’anno.

Dopo la pubblicazione dei dati del primo trimestre di Amazon Web Services (AWS), Synergy Research ha fissato i trend nel mercato mondiale dei servizi di infrastruttura cloud, che comprende infrastrutture come servizio (IaaS), piattaforme -as-a-service (PaaS) e servizi cloud privati hosted. La spesa delle imprese per questi servizi è stata “ben superiore a 76 miliardi di dollari in tutto il mondo”, nonostante i continui “venti avversi economici, valutari e politici”. Tuttavia, secondo la società di ricerca, “la forza di fondo del mercato è più che sufficiente a compensare tali vincoli, aiutata in gran parte dall’impatto della tecnologia e dei servizi di intelligenza artificiale generativa” e, di conseguenza, il tasso di crescita del settore è ancora una volta nuovamente in aumento (come mostra il grafico sopra).

Le previsioni di mercato vanno prese con le pinze, ma il trend di crescita dell’AI è assodato e di pari passo quello del Cloud che andrà a braccetto. Va inoltre notato che una crescita così sbalorditiva sarà aiutata dal numero e dalla capacità crescenti di data center iperscala che vengono costruiti in tutto il mondo – vedere il rapporto La capacità dei data center iperscala raddoppia ogni quattro anni.

Come sempre, AWS rimane il leader nel settore dei servizi di infrastruttura cloud, con una quota di mercato del 31%, sebbene Microsoft (25%) e Google (11%) stiano crescendo a un ritmo più rapido. Questo trio domina il settore, rappresentando due terzi del mercato globale totale: il secondo attore più grande è Alibaba, con una quota di mercato del 4%, seguito da Salesforce (3%) e un quartetto di aziende con una quota di mercato del 2% – IBM, Oracle, Tencent e Huawei.