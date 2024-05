Il Ceo di Apple Tim Cook resta sul vago durante una call con gli analisti e rimanda a breve, entro poche settimane, maggiori dettagli sulla strategia aziendale per l’Intelligenza Artificiale. C’è da notare che Apple è la Big Tech più indietro nello sviluppo dell’AI, ma che di certo non vorrà restare troppo a lungo nelle retrovie.

Quel che è certo è che il Ceo aziendale Tim Cook ha dribblato le domande dirette degli investitori sulla strategia aziendale per l’AI non più tardi di mercoledì scorso, in occasione della call per la trimestrale.

Tim Cook dribbla le domande sull’AI

Quando gli è stato chiesto esattamente come Apple intende monetizzare la tecnologia dell’intelligenza artificiale generativa, Cook ha risposto: “Consideriamo l’intelligenza artificiale generativa come un’opportunità fondamentale per i nostri prodotti e crediamo di avere vantaggi che ci distinguono in questo ambito”. Cook ha detto che la società rivelerà di più nelle “settimane a venire”. Ciò probabilmente significa che Apple sta aspettando la conferenza mondiale degli sviluppatori che si terrà la settimana del 10 giugno.

Manca ancora una strategia chiara

Al di là di questa vaga allusione, Apple non ha fornito alcuna indicazione precisa sulla sua strategia di intelligenza artificiale. Nel frattempo invece i concorrenti come Google, Microsoft e Meta annunciano a gran voce e con orgoglio una nuova funzionalità di intelligenza artificiale dopo l’altra. L’unico indizio su ciò che potrebbe accadere è stato l’acquisto di Darwin AI, una poco nota startup canadese di intelligenza artificiale che sviluppa tecnologia per rendere i sistemi di AI più piccoli e più veloci. Poiché Apple non ha altri piani noti per l’intelligenza artificiale oltre all’assunzione di alcuni esperti di Google per lavorare in un laboratorio svizzero segreto, avrebbe avuto senso che i dirigenti Apple fornissero maggiori dettagli su come implementerà la tecnologia. In particolare su come prevede di farlo. Incorporare Darwin AI negli iPhone non sarà semplice, anche perché le vendite di iPhone hanno avuto difficoltà, dice Paul Marino, dirigente del fornitore di fondi negoziati GraniteShares.

Quanto può durare questo silenzio?

Non fornire dettagli sulla sua ultima acquisizione potrebbe essere un problema per Apple. “Se stanno facendo queste acquisizioni. E non li stanno implementando. Penso che questo sarà un problema dopo la richiesta degli utili”, ha detto Marino.

Tuttavia, le vendite di Apple hanno superato le aspettative di Wall Street e il prezzo delle sue azioni è aumentato negli scambi aftermarket alla notizia del più grande riacquisto di azioni mai realizzato, pari a 110 miliardi di dollari.

Ciò non toglie che anche il decollo del nuovo Vision Pro sia stato problematico se non altro per il prezzo alquanto salato.

