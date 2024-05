L’adozione di GenAI da parte delle istituzioni governative può apportare un miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia di politiche, programmi e servizi pubblici come indicato nel report Unlocking GenAI Opportunities in the Government realizzato da Boston Consulting Group (BCG). Le amministrazioni pubbliche potrebbero aumentare la propria produttività grazie all’uso di strumenti basati su GenAI, quantificabile a livello globale in 1.750 miliardi di dollari all’anno entro il 2033.

Nella ricerca condotta poi, da Boston Consulting Group e Salesforce 2024 Global Report: Trust Imperative 4.0 emerge che sebbene molti cittadini si sentano a proprio agio con l’idea che il governo utilizzi l’AI, sono due le principali fonti di preoccupazione: la velocità di implementazione e sviluppo della stessa AI e il potenziale impatto su posti di lavoro ed economia. Inoltre, più di un terzo dei cittadini intervistati non si fida affatto dell’uso responsabile dell’AI da parte dei governi, a fronte di circa tre intervistati su cinque a livello globale che invece dichiarano di fidarsi. È evidente, quindi, che il punto di partenza è costruire (o ricostruire) la fiducia di molti cittadini.

“Implementando la GenAI in aree mirate, il settore pubblico può ottenere miglioramenti significativi nell’erogazione dei servizi, nell’efficienza operativa e nel coinvolgimento dei cittadini. Inoltre, i governi potranno usare la maggiore produttività per affrontare le esigenze dei cittadini non soddisfatte appieno o impegnarsi in attività ad alto valore aggiunto per la comunità, ha detto Roberto Ventura, Managing Director e Partner di BCG.