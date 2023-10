SPID LepidaID, numeri e attività in corso

Dal 2018 Lepida è uno tra i gestori di identità digitali più utilizzati sul territorio italiano, lo conferma anche il traguardo appena superato del rilascio di oltre 1,6 milioni di identità digitali SPID LepidaID e il trend di utilizzo sempre in crescita per l’accesso ai servizi online che ha superato i 120 milioni di accessi.

La presenza capillare di sedi presso cui è possibile richiedere la propria identità digitale con Lepida rappresenta un valore aggiunto: ad oggi sul territorio italiano si contano infatti oltre 2.700 sportelli.

Altro dato in crescita riguarda l’App LepidaID, che vede a settembre di quest’anno un suo utilizzo da parte di quasi 1,5 milioni di utenti.

A conferma della volontà di continuare a investire sul servizio SPID LepidaID per fornire ai cittadini l’identità digitale, Lepida ha di recente rinnovato la convenzione per l’adesione al Sistema Pubblico dell’Identità Digitale per ulteriori due anni con l’impegno di garantire a cittadini e imprese servizi più efficienti e accessibili, prevedendo anche adeguamenti tecnologici infrastrutturali necessari ad assicurare l’innalzamento del livello dei servizi, della qualità, sicurezza e interoperabilità degli stessi, stabiliti dalle linee guida dell’AgID e come esplicitamente richiesto anche dalla convenzione stessa.

Per il raggiungimento di tale obiettivo, un tassello importante sarà l’utilizzo del sistema ANPR per la verifica dei dati dichiarati dal cittadino titolare di identità, come previsto dal comma 3-ter dell’articolo 64 del CAD.

Lepida ha in corso l’abilitazione all’accesso al sistema ANPR attraverso la piattaforma PDND come Gestore di Pubblico Servizio e lavorerà con AgID allo studio e all’implementazione dei casi d’uso previsti nell’ambito del ruolo di gestore di identità digitale.