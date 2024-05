EmiliaRomagnaWiFi, in un anno 4,3 milioni di utenti unici

Nella manutenzione periodica dei sistemi, a ottobre 2023 è stata rivista e raffinata l’informativa sul servizio

EmiliaRomagnaWiFi. Dai dati rilevati si può valutare che gli utenti unici che si sono connessi agli oltre 12 mila access point del sistema dislocati su territorio regionale, nel periodo di un anno, sono stati 4.3 milioni.



Si hanno cioè mediamente 12 mila nuovi utenti al giorno, quindi un nuovo utente al giorno per access point. Dall’analisi emerge ad esempio che un utente nel 42% dei casi è apparso in una sola rete, nel 14% su 2 reti, nel 8% su 3 reti, nel 6% su 4 reti, nel 4% su 5 reti e nel 25% su più di 5 reti.

Se si osserva il movimento tra comuni diversi, nel 65% dei casi un utente è apparso in un solo comune, nel 15% in 2 comuni, nel 7% in 3 comuni, nel 4% in 4 comuni, nel 3% in 5 comuni e nel 6% in più di 5 comuni.

Nel corso di un anno il 40% degli utenti appare solo su un giorno, 12% su 2 giorni, 6% su 3 giorni, 4% su 4 giorni, 3% su 5 giorni e nel 34% su più di 5 giorni.

Se ci si concentra su un comune, ad esempio quello di Bologna, e si analizza l’ultimo mese si scopre che ci sono mediamente 35 mila utenti unici al giorno che navigano su infrastrutture del Comune di Bologna mentre diventano 61 mila se si guardano le infrastrutture di tutti gli Enti che gravitano sul territorio del Comune di Bologna.

Si possono anche seguire dinamiche più puntuali, ad esempio se ci si concentra sull’Aeroporto Marconi e si prende in considerazione il 27 marzo, si scopre che quasi 6 mila persone si sono collegate alla rete, di queste circa 800 sono riapparse più di 15 volte nel mese successivo e probabilmente sono lavoratori dell’aeroporto stesso.

Interessante poi osservare che nei giorni successivi si sono ripresentate le stesse persone con una statistica

del 6.5% dopo 1 giorno, del 5.2% dopo 2 giorni, del 4.5% dopo 3 giorni, del 6.3% dopo 4 giorni, del 7.9% dopo 5 giorni, del 7.8% dopo 6 giorni, del 8% dopo 7 giorni, del 5.9% dopo 8 giorni, del 4.6% dopo 9 giorni, del 3.1% dopo 10 giorni etc.

Si identifica quindi chiaramente una dinamica delle permanenze che ovviamente dipende dal tipo di giorno selezionato. In generale, mantenendo un completo anonimato, il sistema permette di fare analisi puntuali sulle presenze e sugli spostamenti degli utenti.