Thierry Breton, il commissario europeo : “L’amministrazione Trump ha ragione a riconoscere finalmente che esiste la proprietà sui dati. Non mi occupo di bandire nessun’app, ma i dati europei dovrebbero essere archiviati ed elaborati in Europa perché appartengono all'Europa. Non c'è nulla di protezionistico in questo”.

Il ban di Donald Trump a TikTok negli Usa è condiviso da Thierry Breton, il commissario europeo al mercato interno e alla promozione del mercato unico digitale, perché lo analizza nel contesto della sovranità digitale: uno dei punti chiave dell’agenda di Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea.

“L’amministrazione Trump ha ragione a riconoscere finalmente che esiste la proprietà sui dati”, ha commentato Breton nella videointervista a Politico. “Ma per noi, non è una novità per noi, perché in Europa è in vigore il GDPR”, ma non è sufficiente, fa notare il commissario, che rilancia la sovranità tecnologica europea, al momento solo teorica.

“I dati europei dovrebbero essere archiviati ed elaborati in Europa perché appartengono all’Europa. Non c’è niente di protezionistico in questo”, ha spiegato. “Oggi elaboriamo 40 zettabyte di dati nel mondo. Raddoppiamo questo numero ogni 18 mesi “, ha aggiunto.

“Non ho il compito di vietare alcuna app o azienda, ma quello di spiegare molto chiaramente quali sono le nostre regole”, ha concluso Breton, che da quando si è insediato sta lavorando a “regole e direttive chiare per permettere all’Europa di gestire e sfruttare i big data, norme che le aziende extra Ue dovranno rispettare per accedere al mercato dell’Unione europea”.

Cos’è la sovranità digitale

Con l’espressione “sovranità digitale” si intende fare riferimento al potere attribuito allo Stato nella sfera che concerne qualsiasi attività classificabile come “digitale”, ossia connessa all’utilizzo delle tecnologie o derivata da esse. Ursula von der Leyen nel documento dal titolo “My agenda for Europe” afferma “It may be too late to replicate hyperscalers, but it is not too late to achieve technological sovereignty in some critical technology areas

“Il Commissario Thierry Breton riporta importanti punti di discussione e azioni sulla sovranità digitale dell’EU, sulla gestione dei nostri dati e l’infrastruttura necessaria. Dichiarazioni che apprezzo e condivido, è arrivato il momento di agire e fare scelte coraggiose per tutta l’unione europea”, ha dichiarato Paola Pisano, ministra dell’Innovazione.

Siamo in attesa di conoscere i primi passi del cloud nazionale inserito da Pisano nel Dl Semplificazioni ora in discussione al Senato per la conversione in legge.