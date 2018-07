Sky-Dazn, un accordo che fa bene alla fibra

Dopo l’accordo con Perfom, Sky spiega agli abbonati come vedere e a quale prezzo aggiuntivo le 3 partite a giornata della Serie A, più la B, trasmesse in streaming su Dazn. Così per godere appieno i match su Internet aumenterà in Italia la domanda di fibra tra i tifosi.

La partnership raggiunta con Perform non ha accontentato tutti gli abbonati Sky, perché per vedere anche le tre partite a giornata della Serie A, più la B, trasmesse sulla piattaforma DAZN (si pronuncia /dazòn/) dovranno pagare un costo in più. Ma molti dimenticano che la situazione è stata determinata dal bando pubblicato dalla Lega di Serie A, per il quale nessun emittente poteva aggiudicarsi tutte le partite di Serie A né tutte le partite di una singola squadra.

L’accordo con Perform permetterà a Sky da metà agosto di far accedere ai clienti, a condizioni vantaggiose, all’applicazione DAZN per vedere anche gli altri 3 match di Serie A per ogni turno e tutta la Serie B. Ad esempio “il ticket da 1 mese sarà riservato a 7.99€ al mese anziché 9.99€ al mese ai propri clienti Sky da più di un anno”. Questa è la prima offerta che l’emittente ha comunicato, tutte le altre personalizzate per i clienti saranno disponibili “a partire da metà agosto”. E chissà potrebbero riguardare anche agevolazioni per l’acquisto di SkyQ, il decoder di ultima generazione di Sky, il vero spartiacque di questa “partita” anche tecnologica dei diritti televisivi del campionato di Serie A per i prossimi tre anni.

Dalla Serie A un assist alla fibra

Chi possiede la nuova piattaforma tecnologica di Sky, che consente, tra gli altri vantaggi, di vedere i match anche in 4K HDR (se si ha una TV 4K HDR), i programmi su tutti gli schermi di casa e dall’anno prossimo anche Netflix, si ritroverà presto nell’Home l’applicazione DAZN. E solo i clienti Sky Q potranno accedere all’app TV di DAZN senza bisogno di una smart TV. Invece, gli abbonati che non hanno SkyQ potranno vedere, acquistando i ticket*, le partite trasmesse online da DAZN attraverso una pluralità di dispositivi connessi alla Rete: computer, tablet, smartTV, smartphone, e le console di gioco Playstation 3, Playstation 4 e XBOX One.

Logicamente maggiore saranno le prestazioni della Rete di casa migliore sarà la visione delle partite. E per godere appieno i match su Internet aumenterà tra i tifosi in Italia la domanda di una connessione veloce. Per questo motivo l’accordo Sky-Perform è un assist al continuo sviluppo della fibra nel Paese: in poco tempo farà aumentare maggiormente la banda ultralarga sulla Penisola, che secondo i recenti dati dell’Agcom, cresce: le linee ultrabroadband Fttc, Ftth e Fwa sono a quota 6,47 milioni. Un terzo del totale degli accessi complessivi da rete fissa. L’attivazione di Sky via fibra è possibile attraverso Fastweb, Vodafone, TIM, Wind-3, Infostrada e Tiscali e l’infrastruttura in fibra ottica è realizzata grazie all’accordo con Open Fiber. Per poter avere Sky Q con Sky Q Platinum occorre una connessione Internet ADSL o Fibra attiva in casa.

Anche i clienti Mediaset Premium avranno bisogno di una connessione veloce per vedere le partite

Anche i clienti Mediaset Premium avranno bisogno, necessariamente, di una connessione Internet veloce per vedere le partite su DAZN, senza costi aggiuntivi. DAZN non è un canale, ma una piattaforma per cui non sarà visibile sui canali del digitale terrestre, ma attraverso dispositivi connessi a Internet. “Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto gli abbonati al pacchetto Calcio di Mediaset Premium”, si legge sul sito Dazn, “riceveranno una comunicazione con le istruzioni per accedere alla piattaforma”.

*Per i clienti Sky ecco come vedere le partite trasmesse in streaming sulla piattaforma DAZN

Basterà seguire questi passaggi:

Acquisto: sarà possibile acquistare i ticket DAZN a prezzi agevolati sul sito di Sky, su App Fai Da Te, presso i punti vendita Sky o presso il servizio clienti Sky. A partire da Settembre sarà possibile anche l’acquisto via sms o tramite un risponditore automatico.

Attivazione: a seguito dell’acquisto del ticket, il cliente riceverà via SMS un codice promozione da inserire sulla pagina di attivazione DAZN riservata ai clienti Sky creando la propria username e password. Da lì sarà possibile iniziare la visione di DAZN sui dispositivi abilitati.

I ticket DAZN acquistati da Sky saranno utilizzabili solo su SkyQ?

I ticket DAZN acquistati da Sky daranno diritto di utilizzare l’app DAZN su tutti i dispositivi dove DAZN è disponibile: computer, tablet, smartTV, smartphone, e le console di gioco Playstation 3, Playstation 4 e XBOX One, ma l’esperienza di fruizione su Sky Q sarà quella in grado di rendere tutto molto semplice, anche per chi non ha una smart TV.